الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وذلك بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الأميرة هند بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه، واعضاء المجلس، والحكومة، عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، والحكومة، والشعب السعودي الشقيق في مصابهم الاليم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.