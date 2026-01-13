الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان الطقس ودرجات الحرارة في اليمن اليوم الثلاثاء ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد خلفًا لتشابي ألونسو مطارات حضرموت تعود للعمل برحلات داخلية وخارجية بعد طرد مليشيات الإمارات من المحافظة مجلس القيادة يتجه لإسقاط عضوية فرج البحسني المقيم في الإمارات بعد اختراقه مستوى 4600 دولار.. الذهب يتراجع وسط جني أرباح إيران على صفيح ساخن: احتجاجات واسعة وضغوط دولية ترسم سيناريوهات مجهولة واشنطن تحذر رعاياها وتدعوهم لمغادرة إيران فوراً وسط تصاعد الاحتجاجات وتشديد القبضة الأمنية أسعار النفط تصعد مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية رغم توقعات زيادة المعروض أعراض ما قبل السكري- 6 علامات مبكرة احذرها
بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وذلك بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، الأميرة هند بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه، واعضاء المجلس، والحكومة، عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين، والحكومة، والشعب السعودي الشقيق في مصابهم الاليم، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنها فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.