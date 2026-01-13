الطقس ودرجات الحرارة في اليمن اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 205

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، صحو إلى غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والمناطق القريبة المحاذية لها، أما الرياح فمعتدلة تنشط على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس جاف ومعتدل نهاراً وبارد جداً إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكّل الصقيع والضباب على أجزاء منها أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو وجاف، ومعتدل نهاراً وبارد إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء:

في المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 23 / 03 - تعز 23 / 14 - ذمار 22 / 02 - الضالع 24 / 08 - إب 24 / 09 - البيضاء 23 / 03 و في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 29 / 22 - المكلا 27 / 20 - الحديدة 29 / 23 - سقطرى 29 / 19 - المخا 28 / 21 - الغيضة 27 / 18 - زنجبار 29 / 21 - لحج 30 / 22 ،و في المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 26 / 09 - مأرب 26 / 11 - عتق 25 / 10 - بيحان 24 / 09.

هذا أهاب المركز، بالمواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية أخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر .. محذّراً المزارعين ومربي المواشي والنحالين من انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الصقيع على المرتفعات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر .. حاثاً إياهم على اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم وممتلكاتهم.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة حضرموت وشبوة والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل أبين وعدن وباب المندب وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج.

كما حذّر المركز، الصيادين ومرتادي البحر في طول سواحل بلادنا الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون وحول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في غرب خليج عدن والبحر الأحمر من اضطراب البحر.