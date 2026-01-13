ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد خلفًا لتشابي ألونسو

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن نادي ريال مدريد أمس الإثنين إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسبانية، يوم الأحد 3-2.

و قال النادي في بيان مقتضب: ''سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، وقد جسّد قيمه على الدوام، سيبقى ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف: "يتقدم نادينا بالشكر إلى تشابي ألونسو وفريقه الفني بأكمله على عملهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتهم".

وأعلن نادي ريال مدريد تعيين الأسباني ألفارو أربيلوا مدربًا جديدًا للفريق الأول خلفا لتشابي ألونسو.