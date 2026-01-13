الطقس ودرجات الحرارة في اليمن اليوم الثلاثاء ريال مدريد يعلن عن مدربه الجديد خلفًا لتشابي ألونسو مطارات حضرموت تعود للعمل برحلات داخلية وخارجية بعد طرد مليشيات الإمارات من المحافظة مجلس القيادة يتجه لإسقاط عضوية فرج البحسني المقيم في الإمارات بعد اختراقه مستوى 4600 دولار.. الذهب يتراجع وسط جني أرباح إيران على صفيح ساخن: احتجاجات واسعة وضغوط دولية ترسم سيناريوهات مجهولة واشنطن تحذر رعاياها وتدعوهم لمغادرة إيران فوراً وسط تصاعد الاحتجاجات وتشديد القبضة الأمنية أسعار النفط تصعد مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية رغم توقعات زيادة المعروض أعراض ما قبل السكري- 6 علامات مبكرة احذرها انتفاخ البطن والقولون- طبيب يوضح الفرق بينهما
أعلن نادي ريال مدريد أمس الإثنين إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسبانية، يوم الأحد 3-2.
و قال النادي في بيان مقتضب: ''سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، وقد جسّد قيمه على الدوام، سيبقى ريال مدريد بيته إلى الأبد".
وأضاف: "يتقدم نادينا بالشكر إلى تشابي ألونسو وفريقه الفني بأكمله على عملهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتهم".
وأعلن نادي ريال مدريد تعيين الأسباني ألفارو أربيلوا مدربًا جديدًا للفريق الأول خلفا لتشابي ألونسو.