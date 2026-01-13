مطارات حضرموت تعود للعمل برحلات داخلية وخارجية بعد طرد مليشيات الإمارات من المحافظة

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عادت مطارات حضرموت، شرق اليمن، للعمل، بعد أيام قليلة من دحر قوات المجلس الإنتقالي ''المنحل'' من المحافظة، وإخراج القوات الإماراتية، من اليمن بقرار رئاسي.

صباح اليوم الثلاثاء، استُنفت الرحلات الجوية عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، عقب توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت، وذلك في خطوة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الخدمات الحيوية.

وجرى استئناف التشغيل بتسيير رحلات عبر المسارات التالية ( عدن - سيئون - القاهرة - سيئون - عدن)، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وربط وادي حضرموت بالعاصمة المؤقتة عدن وجمهورية مصر العربية.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري ، أن مطار سيئون الدولي يمثل شريانًا حيويًا لوادي حضرموت والمناطق المجاورة، نظرًا لدوره الإنساني والخدمي والاقتصادي..مشيرًا إلى أن استئناف تشغيل الرحلات جاء بعد جهود كبيرة ومضنية بذلها الجميع من مختلف الجهات الرسمية والأمنية والفنية..مشيدا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي كان له دور محوري في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تشغيل المطار وتعزيز الاستقرار بالمحافظة.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الكابتن صالح بن نهيد، أن إعادة تشغيل مطار سيئون الدولي تمت خلال فترة قياسية..مثمنًا الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات المعنية، والتي أسهمت في استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية وفق المعايير المعتمدة.

مطار الريان يستعد لاستئناف الرحلات

وإلى المكلا، حيث تجري الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، حالياً، استعدادات مكثفة لاستئناف تشغيل مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، خلال الأيام القليلة القادمة، أمام الرحلات الجوية من وإلى المطار، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بمحافظة حضرموت، عقب توقفه نتيجة للأحداث التي شهدتها المحافظة، خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الكابتن صالح بن نهيد، أن قرب استئناف تشغيل مطار الريان يأتي عقب استكمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران .

واكد بن نهيد، أن الهيئة تجري حالياً اللمسات الأخيرة لإعادة تشغيل المطار بصورة كاملة وآمنة، وبما يخدم أبناء حضرموت والمسافرين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في حضرموت.

وتوجّه الكابتن بن نهيد، بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والحكومة والأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقيادتي وزارة النقل والسلطة المحلية في محافظة حضرموت، وكافة الجهات والكوادر التي أسهمت جهودها في قرب إعادة تشغيل مطار الريان لاستقبال الرحلات الجوية.

وعطلت الإمارات العمل في مطار الريان في المكلا، حيث كانت قد حولته لمقر عسكري، وقامت مليشيات الانتقالي قبيل طردها من حضرموت، بنهب المطار.