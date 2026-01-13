واشنطن تحذر رعاياها وتدعوهم لمغادرة إيران فوراً وسط تصاعد الاحتجاجات وتشديد القبضة الأمنية

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تنبيهاً أمنياً عاجلاً بشأن الأوضاع في إيران، دعت فيه مواطنيها إلى مغادرة البلاد فوراً عبر الطرق البرية، وتحديداً من خلال أرمينيا أو تركيا، على خلفية تصاعد الاحتجاجات واتساع الاضطرابات الأمنية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الاحتجاجات تتصاعد في مختلف المدن الإيرانية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية، وإغلاق طرق رئيسية، واضطراب حركة النقل العام، إلى جانب استمرار انقطاع الإنترنت على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن شركات الطيران تواصل تقليص أو إلغاء رحلاتها من وإلى إيران، مع تعليق عدد من الخدمات الجوية حتى 16 يناير الجاري، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد لانقطاع الاتصالات والبحث عن وسائل تواصل بديلة.

وشدد التنبيه على أن المواطنين الأمريكيين يواجهون مخاطر عالية من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز، محذرة من أن إظهار جواز السفر الأمريكي أو أي صلات بالولايات المتحدة قد يكون مبرراً كافياً لاحتجاز الأشخاص من قبل السلطات الإيرانية.

كما أوضحت الخارجية أن حاملي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية ملزمون بمغادرة إيران باستخدام جوازات سفر إيرانية، مؤكدة أن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية وتتعامل معهم كمواطنين إيرانيين فقط.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، مؤكداً أن القرار نهائي وملزم، في خطوة تعكس تصعيداً اقتصادياً جديداً ضد طهران.

وتشهد إيران منذ أواخر ديسمبر 2025 موجة احتجاجات واسعة في أكثر من 20 مدينة، على خلفية الانهيار الحاد في قيمة العملة وارتفاع الأسعار، وسط تبادل للاتهامات بين طهران وواشنطن وتل أبيب بشأن خلفيات الأحداث، وتحذيرات متبادلة من أي تصعيد عسكري محتمل.