واشنطن تحذر رعاياها وتدعوهم لمغادرة إيران فوراً وسط تصاعد الاحتجاجات وتشديد القبضة الأمنية أسعار النفط تصعد مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية رغم توقعات زيادة المعروض أعراض ما قبل السكري- 6 علامات مبكرة احذرها انتفاخ البطن والقولون- طبيب يوضح الفرق بينهما التبرز بعد شرب الشاي- طبيب يوضح السبب فرج البحسني يشكك في نجاح الحوار الجنوبي في السعودية وقدرة التحالف على دمج ''القوات الجنوبية'' تقرير خاص يكشف: كيف تؤجج إيران صراع النفوذ داخل أجنحة الحوثيين؟ ودور السفير الإيراني في تعميق الانقسام الداخلي عاجل: الصومال تلغي جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات والسبب: تهريب عيدروس الزبيدي عبر أراضيها رئيس الوزراء اليمني: رئيس الوزراء: لن نسمح بإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الجبهة الداخلية وماضون في تعزيز الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة خلال لقائه بالحكومة البريطانية.. عبدالله العليمي يشيد بتشكيل اللجنة العسكرية العليا ويؤكد عقل الدولة يعيد ضبط الجنوب والسلاح يجب أن يُحصر بالمؤسسات
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتنامي المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات الإيرانية، في وقت طغت فيه التوترات الجيوسياسية على توقعات بزيادة المعروض العالمي مع عودة محتملة للصادرات الفنزويلية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 28 سنتاً، ما يعادل 0.4%، لتبلغ 64.15 دولاراً للبرميل، مقتربة من أعلى مستوياتها في شهرين. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.5%، إلى 59.78 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع ديسمبر.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات داخل إيران، أحد كبار منتجي النفط في منظمة «أوبك»، مع اندلاع احتجاجات واسعة، تزامناً مع تحذيرات أميركية من احتمالات التصعيد.
وأشارت تقارير إلى أن أي تطور إضافي قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات أو إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية على الأسعار.
وفي هذا السياق، قدّرت مؤسسة «باركليز» أن الاضطرابات في إيران أضافت ما بين 3 و4 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطر جيوسياسية.
في المقابل، لا تزال الأسواق تترقب عودة محتملة للنفط الفنزويلي، وسط توقعات بتدفقات إضافية قد تحدّ من مكاسب الأسعار، في حال جرى تخفيف العقوبات الغربية.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد توترات دولية أخرى، من بينها تطورات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي والطلب المستقبلي على الطاقة، ما يبقي أسواق النفط رهينة للتقلبات السياسية والاقتصادية المتسارعة.