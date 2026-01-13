أسعار النفط تصعد مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية رغم توقعات زيادة المعروض

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتنامي المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات الإيرانية، في وقت طغت فيه التوترات الجيوسياسية على توقعات بزيادة المعروض العالمي مع عودة محتملة للصادرات الفنزويلية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 28 سنتاً، ما يعادل 0.4%، لتبلغ 64.15 دولاراً للبرميل، مقتربة من أعلى مستوياتها في شهرين. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.5%، إلى 59.78 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع ديسمبر.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تصاعد التوترات داخل إيران، أحد كبار منتجي النفط في منظمة «أوبك»، مع اندلاع احتجاجات واسعة، تزامناً مع تحذيرات أميركية من احتمالات التصعيد.

وأشارت تقارير إلى أن أي تطور إضافي قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات أو إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية على الأسعار.

وفي هذا السياق، قدّرت مؤسسة «باركليز» أن الاضطرابات في إيران أضافت ما بين 3 و4 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطر جيوسياسية.

في المقابل، لا تزال الأسواق تترقب عودة محتملة للنفط الفنزويلي، وسط توقعات بتدفقات إضافية قد تحدّ من مكاسب الأسعار، في حال جرى تخفيف العقوبات الغربية.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد توترات دولية أخرى، من بينها تطورات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي والطلب المستقبلي على الطاقة، ما يبقي أسواق النفط رهينة للتقلبات السياسية والاقتصادية المتسارعة.