أعراض ما قبل السكري- 6 علامات مبكرة احذرها

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 65

ما هي الأعراض التي تشير إلى مرحلة ما قبل السكري؟

يمكن اكتشاف الإصابة بمقدمات السكري عن طريق مجموعة من العلامات المبكرة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأعراض المبكرة لمرحلة ما قبل السكري، وفقًا لموقع "Times of india".

لمعرفة ما إذا كنت معرضًا للإصابة بداء السكري أم لا، اضغط هنا.

ما هي الأعراض المبكرة لمرحلة ما قبل السكري؟

1- البقع الداكنةفي مرحلة ما قبل السكري، قد تظهر على البشرة بقع داكنة، يطلق عليها الأطباء اسم الشواك الأسود.وأظهرت دراسة منشورة في " PubMed Central"، أن الشواك الأسود يرتبط بمقاومة الأنسولين والسمنة.وعادةً ما يظهر الشواك الأسود الشائع في مرحلة ما قبل السكري في مؤخرة العنق والإبطين والفخذ.

2- زيادة العطشيزداد الشعور بالعطش في مرحلة ما قبل السكري، لأن ارتفاع سكر الدم يسحب الماء من الأنسجة، مما يؤدي إلى جفاف الجسم.

3- التبول المتكررعندما يرتفع سكر الدم في مرحلة ما قبل السكري، تضطر الكلى إلى إنتاج المزيد من البول، لخفض مستويات الجلوكوز، مما يسبب كثرة التبول.قد يهمك: إدارة ما قبل السكري – نصائح هامة للوقاية منه

4- الإرهاقحالة من التعب تسيطر على الجسم في مرحلة ما قبل السكري، لعدم قدرة الخلايا على استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقةوبحسب الجمعية الأمريكية للسكري، يعتبر التعب علامة تحذيرية على الإصابة بمقاومة الأنسولين ومقدمات السكري.

5- بطء التئام الجروحارتفاع سكر الدم في مرحلة ما قبل السكري يجعل التئام الجروح يستغرق وقتًا طويلًا، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

6- الالتهابات المتكررةيزداد خطر الإصابة بالتهابات متكررة في الجلد أو اللثة أو المسالك البولية خلال مرحلة ما قبل السكري، لذلك فهي من الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب.

كيف تحمي نفسك من مرحلة ما قبل السكري؟يمكن الوقاية من مرحلة ما قبل السكري عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

-اتباع نظام غذائي صحي.

-فقدان الوزن الزائد.

-ممارسة التمارين الرياضية.-النوم الجيد.-السيطرة على التوتر