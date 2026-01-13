انتفاخ البطن والقولون- طبيب يوضح الفرق بينهما

الثلاثاء 13 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعاني كثير من الأشخاص من انتفاخ البطن، وقد يخلط البعض بين أعراضه وأعراض اضطرابات القولون، مما يثير تساؤلات حول التشخيص الصحيح وطرق التعامل مع كل حالة.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" الفروقات بين انتفاخ البطن واضطرابات القولون، وفقًا لما ذكره الدكتور سيد المر، استشاري الباطنة.

هل انتفاخ البطن يحدث بسبب القولون دائمًا؟

يوضح المر أن انتفاخ البطن ليس دائمًا علامة على مشاكل في القولون، فقد يكون نتيجة أسباب متعددة تشمل:

-تناول أطعمة غنية بالدهون أو الألياف صعبة الهضم.

-زيادة الغازات في الجهاز الهضمي نتيجة ابتلاع الهواء أو تخمر الطعام.

-احتباس السوائل أو الانتفاخ المؤقت بعد الوجبات الثقيلة.أما القولون، فيشير المر، فهو مسؤول عن الأعراض المزمنة والمصحوبة بمشاكل في حركة الأمعاء مثل:

-الإمساك المزمن أو الإسهال المتكرر.

-آلام وتقلصات متكررة في أسفل البطن.

-الحاجة الملحة للتغوط أو الشعور بعدم الإفراغ الكامل.

أبرز الفروقات بين انتفاخ البطن والقولون

1- مدة الأعراض الانتفاخ البسيط غالبًا مؤقت ويزول بعد فترة قصيرة، بينما أعراض القولون تستمر لفترات أطول وتظهر بشكل متكرر.

2- مسببات الأعراض انتفاخ البطن غالبًا مرتبط بالوجبات أو العادات الغذائية، أما القولون فيمكن أن يرتبط باضطرابات هضمية مزمنة أو متلازمة القولون العصبي.

3- الأعراض المصاحبةاضطرابات القولون قد تشمل تغير لون البراز، مخاط في البراز، أو شعور بالانتفاخ المستمر، بينما الانتفاخ البسيط عادة لا يصاحبه هذه العلامات.

4- تأثير نمط الحياةقلة الحركة، التوتر النفسي، والتغيرات الغذائية تؤثر بشكل أكبر على القولون العصبي مقارنة بالانتفاخ العرضي.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يشدد المر على ضرورة التوجه للطبيب في الحالات التالية:

-استمرار الانتفاخ لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

-ظهور أعراض شديدة مثل ألم البطن المتكرر أو فقدان وزن مفاجئ.-اضطرابات مزمنة في حركة الأمعاء أو وجود دم في البراز.