التبرز بعد شرب الشاي- طبيب يوضح السبب

يلاحظ بعض الأشخاص حاجتهم للتبرز مباشرة بعد تناول الشاي، ما يثير تساؤلات حول السبب وراء هذا الأمر وما إذا كان طبيعيًا أم يحتاج لتدخل طبي.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أسباب التبرز بعد شرب الشاي، وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

هل التبرز بعد الشاي طبيعي؟

يوضح ناجي أن هذا الأمر شائع ويحدث لعدد من الأشخاص، ولا يعد بالضرورة علامة على مشكلة صحية، لكنه مرتبط بتأثير الشاي على الجهاز الهضمي وعضلات الأمعاء.

كيف يؤثر الشاي على عملية الإخراج؟

يشير استشاري التغذية العلاجية إلى أن الشاي يؤثر على حركة الأمعاء بعدة طرق، أبرزها:

1- تحفيز الأمعاءالكافيين في الشاي يحفز الجهاز العصبي، ما يزيد من حركة الأمعاء ويعزز الإفراغ.

2- زيادة إفراز العصارات الهاضمةالشاي قد يزيد من إفراز العصارات في المعدة والأمعاء، ما يسرع مرور الطعام ويساعد على التبرز.

3- التأثير على القولون العصبيالأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي قد يكون لديهم استجابة أسرع للكافيين، فتظهر الحاجة للتبرز مباشرة بعد الشاي.

4- تأثير السوائلتناول الشاي بكميات كبيرة يزيد من حجم السوائل في الجهاز الهضمي، ما يسهّل حركة الأمعاء.

متى يكون التبرز بعد الشاي مقلقًا؟

يشدد ناجي على ضرورة مراجعة الطبيب إذا صاحب الحاجة للتبرز بعد الشاي أعراض أخرى مثل:

-ألم شديد في البطن أو تقلصات مستمرة.

-وجود دم أو مخاط في البراز.

-تغير مستمر في نمط الإخراج أو الإسهال المزمن.

كيف يمكن التخفيف من تأثير الشاي على الأمعاء؟

يقترح استشاري التغذية العلاجية بعض الإجراءات البسيطة:

1- تناول الشاي بكميات معتدلة، وتجنب الإفراط في الكافيين.

2- شرب الشاي بعد الوجبات وليس على معدة فارغة.

3- مراقبة استجابة الجسم، وتحديد نوع الشاي الذي يسبب الأعراض إن أمكن.

4- الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالألياف والسوائل لدعم حركة الأمعاء الطبيعية