فرج البحسني يشكك في نجاح الحوار الجنوبي في السعودية وقدرة التحالف على دمج ''القوات الجنوبية''

شكك عضو مجلس القيادة الرئاسي والقيادي في المجلس الانتقالي المنحل فرج البحسني بنجاح الحوار الجنوبي الجنوبي الذي ستستضيفه السعودية، قائلاً إنه سيشارك في أي حوار جاد يُعقد في السعودية بعد تعافيه، لكن غياب الجدية يجعل المشاركة غير مجدية، وفق قوله.
وقال فرج البحسني لوكالة "فرانس برس": "إذا كان هناك جو لحوار حقيقي في السعودية فسأشارك عندما أتعافى. أما إذا كان الأمر غير جاد فلا داعي للمشاركة".
كما أشار الى صعوبة في توحيد القوى كما أعلن عنها الرئيس رشاد العليمي تحت راية واحدة بقيادة التحالف".
وأضاف، من دبي: "لن تقبل القوات الجنوبية، سواء كانت تابعة للمجلس الانتقالي أو حضرموت أو أي من القوى الأخرى، بذلك".
وقبل يومين استغربت الرئاسة اليمنية من غياب فرج البحسني عن القيام بمهامه كعضو في مجلس القيادة، وطالبت الامارات بالإفراج عنه والسماح له بالوصول الى الرياض.
البحسني المتواجد في دبي، نفى سريعا احتجازه في الامارات وارجع سبب غيابه، لأسباب صحية.