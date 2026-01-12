عاجل: الصومال تلغي جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات والسبب: تهريب عيدروس الزبيدي عبر أراضيها

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلنت الصومال، اليوم الإثنين إنهاء جميع الاتفاقيات العسكرية والأمنية والدفاعية والتجارية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

والغت الصومال جميع الاتفاقات مع دولة الإمارات، بما في ذلك الاستثمارات في مينائي بربرة وبوصاصو.

وكالة أنباء الصومال قالت إن القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ الإمارات خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.

ياتي ذلك بعد قرار الصومال فرض حظر جوي على الطيران العسكري الإماراتي ومنعه من دخول أجوائها، على خلفية قيام الامارات بتهريب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ''المنحل'' من عدن، الى ابوظبي عبر مطار مقديشو، دون علم حكومة الصومال أو أخذ الإذن منها.