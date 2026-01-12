فرج البحسني يشكك في نجاح الحوار الجنوبي في السعودية وقدرة التحالف على دمج ''القوات الجنوبية'' عاجل: تقرير خاص يكشف: كيف تؤجج إيران صراع النفوذ داخل أجنحة الحوثيين؟ ودور السفير الإيراني في تعميق الانقسام الداخلي عاجل: الصومال تلغي جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات والسبب: تهريب عيدروس الزبيدي عبر أراضيها عاجل: رئيس الوزراء اليمني: رئيس الوزراء: لن نسمح بإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الجبهة الداخلية وماضون في تعزيز الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة خلال لقائه بالحكومة البريطانية.. عبدالله العليمي يشيد بتشكيل اللجنة العسكرية العليا ويؤكد عقل الدولة يعيد ضبط الجنوب والسلاح يجب أن يُحصر بالمؤسسات مسؤول سوداني: لولا الدعم الخارجي لـ الدعم السريع لانتهت الحرب اليمن في المرتبة العاشرة عربياً بين أكثر الدول برودة مع موجة شتاء قاسية هل تأثرت أسعار الصرف بالأحداث الأخيرة؟ تحديث بآخر الأسعار في عدن وصنعاء وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن، ولا نرغب في الحرب لكننا جاهزون لأي سيناريو عاجل: توجيه رئاسي بإغلاق جميع السجون غير الشرعية بالمحافظات المحررة واطلاق سراح المحتجزين فيها
أعلنت الصومال، اليوم الإثنين إنهاء جميع الاتفاقيات العسكرية والأمنية والدفاعية والتجارية المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة الأنباء الصومالية.
والغت الصومال جميع الاتفاقات مع دولة الإمارات، بما في ذلك الاستثمارات في مينائي بربرة وبوصاصو.
وكالة أنباء الصومال قالت إن القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ الإمارات خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.
ياتي ذلك بعد قرار الصومال فرض حظر جوي على الطيران العسكري الإماراتي ومنعه من دخول أجوائها، على خلفية قيام الامارات بتهريب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ''المنحل'' من عدن، الى ابوظبي عبر مطار مقديشو، دون علم حكومة الصومال أو أخذ الإذن منها.