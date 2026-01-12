اليمن في المرتبة العاشرة عربياً بين أكثر الدول برودة مع موجة شتاء قاسية

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

جاء اليمن في المرتبة العاشرة بين أكثر الدول العربية برودة، في ظل موجة شتاء وُصفت بأنها من الأشد خلال الأعوام الأخيرة، تميزت بانخفاض كبير في درجات الحرارة وهطول أمطار ورياح قوية في عدد من المناطق.

وبحسب بيانات مناخية، بدأ موسم البرد والثلوج مبكراً خلال عام 2026، بعد تأخر نسبي في بداية فصل الشتاء، قبل أن يشهد طقساً قاسياً شمل مناطق جبلية وصحراوية وأماكن مفتوحة، مصحوباً بعواصف رعدية ورياح نشطة.

وتصدّر لبنان قائمة أكثر الدول العربية برودة، محتلاً المرتبة الأولى عربياً والـ64 عالمياً، يليه المغرب في المركز الثاني، ثم سوريا ثالثاً، والأردن رابعاً، وتونس خامساً.

وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة، تليها العراق سابعاً، ثم مصر ثامناً، فالجزائر في المركز التاسع، بينما حلّ اليمن عاشراً في الترتيب العربي.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الحادية عشرة عربياً، وجاءت في المركز 137 عالمياً ضمن تصنيف الدول الأكثر برودة.

ويعزو خبراء الطقس هذه الموجة إلى تغيرات مناخية إقليمية وتذبذب في الأنظمة الجوية، ما أدى إلى اتساع رقعة الطقس البارد وشدته في عدد من دول المنطقة.