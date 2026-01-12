عاجل: رئيس الوزراء اليمني: رئيس الوزراء: لن نسمح بإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الجبهة الداخلية وماضون في تعزيز الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة خلال لقائه بالحكومة البريطانية.. عبدالله العليمي يشيد بتشكيل اللجنة العسكرية العليا ويؤكد عقل الدولة يعيد ضبط الجنوب والسلاح يجب أن يُحصر بالمؤسسات مسؤول سوداني: لولا الدعم الخارجي لـ الدعم السريع لانتهت الحرب اليمن في المرتبة العاشرة عربياً بين أكثر الدول برودة مع موجة شتاء قاسية هل تأثرت أسعار الصرف بالأحداث الأخيرة؟ تحديث بآخر الأسعار في عدن وصنعاء وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن، ولا نرغب في الحرب لكننا جاهزون لأي سيناريو عاجل: توجيه رئاسي بإغلاق جميع السجون غير الشرعية بالمحافظات المحررة واطلاق سراح المحتجزين فيها برشلونة يتوج بكأس السوبر بعد مباراة مجنونة مع ريال مدريد جرائم وانتهاكات الإنتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة على طاولة السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى اليمن السعودية تفتح ملفات الإمارات في اليمن.. تفاصيل اغتيال أبوظبي لأول محافظ لعدن بعد تحريرها وعلاقة عيدروس وشلال وبن بريك
جاء اليمن في المرتبة العاشرة بين أكثر الدول العربية برودة، في ظل موجة شتاء وُصفت بأنها من الأشد خلال الأعوام الأخيرة، تميزت بانخفاض كبير في درجات الحرارة وهطول أمطار ورياح قوية في عدد من المناطق.
وبحسب بيانات مناخية، بدأ موسم البرد والثلوج مبكراً خلال عام 2026، بعد تأخر نسبي في بداية فصل الشتاء، قبل أن يشهد طقساً قاسياً شمل مناطق جبلية وصحراوية وأماكن مفتوحة، مصحوباً بعواصف رعدية ورياح نشطة.
وتصدّر لبنان قائمة أكثر الدول العربية برودة، محتلاً المرتبة الأولى عربياً والـ64 عالمياً، يليه المغرب في المركز الثاني، ثم سوريا ثالثاً، والأردن رابعاً، وتونس خامساً.
وجاءت ليبيا في المرتبة السادسة، تليها العراق سابعاً، ثم مصر ثامناً، فالجزائر في المركز التاسع، بينما حلّ اليمن عاشراً في الترتيب العربي.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الحادية عشرة عربياً، وجاءت في المركز 137 عالمياً ضمن تصنيف الدول الأكثر برودة.
ويعزو خبراء الطقس هذه الموجة إلى تغيرات مناخية إقليمية وتذبذب في الأنظمة الجوية، ما أدى إلى اتساع رقعة الطقس البارد وشدته في عدد من دول المنطقة.