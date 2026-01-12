هل تأثرت أسعار الصرف بالأحداث الأخيرة؟ تحديث بآخر الأسعار في عدن وصنعاء وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن، ولا نرغب في الحرب لكننا جاهزون لأي سيناريو عاجل: توجيه رئاسي بإغلاق جميع السجون غير الشرعية بالمحافظات المحررة واطلاق سراح المحتجزين فيها برشلونة يتوج بكأس السوبر بعد مباراة مجنونة مع ريال مدريد جرائم وانتهاكات الإنتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة على طاولة السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى اليمن السعودية تفتح ملفات الإمارات في اليمن.. تفاصيل اغتيال أبوظبي لأول محافظ لعدن بعد تحريرها وعلاقة عيدروس وشلال وبن بريك الرئيس يحذر من خطر السلاح المنفلت خارج إطار الدولة ويتحدث عن الكذبة التي روجت لها مليشيات الإنتقالي للهجوم على حضرموت واشنطن تؤيد حواراً جنوبياً برعاية سعودية وتشدّد على ضبط الفوضى وحماية الدولة في اليمن قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على مناطق متفرقة في بغزة ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من إيران
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين، بتاريخ 12/01/2026
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1635
بيع الدولار 1645
شراء السعودي 430
بيع السعودي 432
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30