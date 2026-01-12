آخر الاخبار

هل تأثرت أسعار الصرف بالأحداث الأخيرة؟ تحديث بآخر الأسعار في عدن وصنعاء

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاثنين، بتاريخ 12/01/2026

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار             1635

بيع الدولار                 1645

شراء السعودي           430

بيع السعودي              432

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي             140.30

