عاجل: توجيه رئاسي بإغلاق جميع السجون غير الشرعية بالمحافظات المحررة واطلاق سراح المحتجزين فيها

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026

وجه الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان.

وقالت قناة اليمن الرسمية، اليوم الإثنين، إن الرئيس كلف الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية.

وخلال السنوات الماضية، أنشأت الإمارات عبر أذرعها المسلحة في المجلس الانتقالي المنحل، عشرات السجون السرية في عدن ومحافظات أخرى، زجت فيها كل المعارضين لمشاريعها التخريبية في اليمن.