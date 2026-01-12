وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن، ولا نرغب في الحرب لكننا جاهزون لأي سيناريو عاجل: توجيه رئاسي بإغلاق جميع السجون غير الشرعية بالمحافظات المحررة واطلاق سراح المحتجزين فيها برشلونة يتوج بكأس السوبر بعد مباراة مجنونة مع ريال مدريد جرائم وانتهاكات الإنتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة على طاولة السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى اليمن السعودية تفتح ملفات الإمارات في اليمن.. تفاصيل اغتيال أبوظبي لأول محافظ لعدن بعد تحريرها وعلاقة عيدروس وشلال وبن بريك الرئيس يحذر من خطر السلاح المنفلت خارج إطار الدولة ويتحدث عن الكذبة التي روجت لها مليشيات الإنتقالي للهجوم على حضرموت واشنطن تؤيد حواراً جنوبياً برعاية سعودية وتشدّد على ضبط الفوضى وحماية الدولة في اليمن قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على مناطق متفرقة في بغزة ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من إيران أسعار الذهب تتجاوز مستويات قياسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية
وجه الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان.
وقالت قناة اليمن الرسمية، اليوم الإثنين، إن الرئيس كلف الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية.
وخلال السنوات الماضية، أنشأت الإمارات عبر أذرعها المسلحة في المجلس الانتقالي المنحل، عشرات السجون السرية في عدن ومحافظات أخرى، زجت فيها كل المعارضين لمشاريعها التخريبية في اليمن.