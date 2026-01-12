برشلونة يتوج بكأس السوبر بعد مباراة مجنونة مع ريال مدريد جرائم وانتهاكات الإنتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة على طاولة السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى اليمن السعودية تفتح ملفات الإمارات في اليمن.. تفاصيل اغتيال أبوظبي لأول محافظ لعدن بعد تحريرها وعلاقة عيدروس وشلال وبن بريك الرئيس يحذر من خطر السلاح المنفلت خارج إطار الدولة ويتحدث عن الكذبة التي روجت لها مليشيات الإنتقالي للهجوم على حضرموت واشنطن تؤيد حواراً جنوبياً برعاية سعودية وتشدّد على ضبط الفوضى وحماية الدولة في اليمن قصف مدفعي وجوي إسرائيلي على مناطق متفرقة في بغزة ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من إيران أسعار الذهب تتجاوز مستويات قياسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ما هي الأمراض التي يعالجها حب الرشاد؟- طبيب يوضح متى تكون الكحة علامة خطر؟ – طبيب يجيب
تغلّب نادي برشلونة على غريمه التقليدي، ريال مدريد، بثلاثة أهداف لهدفين، في نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني الّذي أقيم على أرض ملعب الإنماء في جدة، الأحد.
وجاءت أهداف "الفريق الكتالوني" عن طريق رافينيا (ثنائية) وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 36 و45+ و73 من زمن المباراة.
فيما أحرز هدفي فريق "الميرنغي" كل من فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من زمن الشوط الأول 45+.
بهذا الفوز، حقق نادي برشلونة لقب المسابقة، الّتي احتضنتها المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الـ16 في تاريخه، والثاني تواليًا.