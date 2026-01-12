برشلونة يتوج بكأس السوبر بعد مباراة مجنونة مع ريال مدريد

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تغلّب نادي برشلونة على غريمه التقليدي، ريال مدريد، بثلاثة أهداف لهدفين، في نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني الّذي أقيم على أرض ملعب الإنماء في جدة، الأحد.

وجاءت أهداف "الفريق الكتالوني" عن طريق رافينيا (ثنائية) وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 36 و45+ و73 من زمن المباراة.

فيما أحرز هدفي فريق "الميرنغي" كل من فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من زمن الشوط الأول 45+.

بهذا الفوز، حقق نادي برشلونة لقب المسابقة، الّتي احتضنتها المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الـ16 في تاريخه، والثاني تواليًا.