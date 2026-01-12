واشنطن تؤيد حواراً جنوبياً برعاية سعودية وتشدّد على ضبط الفوضى وحماية الدولة في اليمن

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلنت الولايات المتحدة دعمها الصريح لإجراء حوار جنوبي سياسي شامل في اليمن، برعاية المملكة العربية السعودية، في خطوة تؤكد انحياز واشنطن لمسار توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز استقرار الدولة اليمنية.

وجاء ذلك على لسان السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، خلال لقائه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، حيث شدّد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، خصوصاً في ظل الاضطرابات التي شهدتها بعض مناطق الجنوب والشرق نتيجة تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأسابيع الماضية.

وقالت السفارة الأميركية إن اللقاء ركّز على مستجدات الوضع الأمني والسياسي، والعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن دعم واشنطن لليمن يمثل عاملاً حاسماً في تعزيز تماسك مؤسسات الدولة وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة.

من جانبه، أكّد المحرمي أن الشراكة مع الولايات المتحدة تمثل ركيزة أساسية في دعم أمن اليمن، لا سيما في ملفي مكافحة الإرهاب والحد من عمليات التهريب التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي.

إجراءات حاسمة لتأمين عدن

وبحسب مصادر رسمية، استعرض اللقاء الإجراءات المتخذة لتأمين العاصمة المؤقتة عدن، وحماية المقار السيادية من أي محاولات عبث أو فوضى، بما يضمن السكينة العامة ويحمي مصالح المواطنين والمؤسسات الحكومية.

كما شدّد المحرمي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، وتعزيز قدرات خفر السواحل والأجهزة الأمنية، لإحكام السيطرة على المنافذ ومنع تهريب الأسلحة والمواد المحظورة.

الحوار الجنوبي محطة مفصلية

وفيما يتصل بالحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب في الرياض، أكّد المحرمي أن هذا الاستحقاق يمثل محطة تاريخية لتوحيد الصف الجنوبي وصياغة رؤية سياسية جامعة، تلبي تطلعات أبناء الجنوب في إطار الدولة اليمنية.

وأوضح أن نجاح الحوار، برعاية سعودية، سيشكّل دفعة قوية لتعزيز التوافق الوطني، ودعم الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار الشامل في البلاد.