ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من إيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات المتصاعدة في إيران إلى تعطل إمدادات الخام الإيرانية.
وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر فبراير المقبل بنسبة 2.35% إلى 59.12 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مارس المقبل بنسبة 2.18% إلى 63.34 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان بأكثر من 3% الأسبوع الماضي ليحققا أكبر ارتفاع أسبوعي لهما منذ أكتوبر 2025. ويأتي الصعود في ظل مخاوف من تعطل إمدادات الذهب الأسود من إيران على خلفية الاحتجاجات.
وقال محللون في بنك "إيه إن زد" بقيادة دانيال هاينز في مذكرة: "كانت هناك أيضا دعوات للعاملين في قطاع النفط للتوقف عن العمل وسط الاحتجاجات". وأضافوا أن "الوضع يعرض ما لا يقل عن 1.9 مليون برميل يوميا من صادرات النفط لخطر التعطيل