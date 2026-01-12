أسعار الذهب تتجاوز مستويات قياسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تجاوز سعر الذهب مستوى 4600 دولاراً للأونصة للمرة الأولى، اليوم الاثنين، كما قفزت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب تنامي التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3% ليصل إلى 4568.49 دولاراً للأونصة، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً عند 4600.33 دولاراً في وقتٍ سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 1.7% إلى 4578.00 دولاراً.

وفي السياق السياسي، قالت منظمة حقوقية، أمس الأحد، إن الاضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت طهران باستهداف القواعد العسكرية الأميركية إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديداته المتجددة بتوجيه ضربات للبلاد دعماً للمحتجين.

وتأتي الاضطرابات الإيرانية في وقتٍ يستعرض فيه ترامب قوة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، بعد إطاحته بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومناقشته الاستحواذ على غرينلاند سواء عبر الشراء أو باستخدام القوة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة تباطأ بوتيرة تفوق التوقعات خلال ديسمبر كانون الأول، وسط فقدان وظائف في قطاعات البناء والتجزئة والتصنيع.

ومع ذلك، أشار تراجع معدل البطالة إلى أن سوق العمل لم يتدهور بوتيرة سريعة. أسعار الذهب في 2026 ويتوقع المستثمرون حالياً أن يقدم الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، إذ يعزز ضعف سوق العمل احتمالات هذا التوجه.

وبحسب بنك «إتش.إس.بي.سي»، قد ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولاراً للأونصة خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون.

وفي سوق المعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4% إلى 83.50 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً جديداً عند 83.96 دولاراً في وقتٍ سابق من اليوم.

كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 2338.54 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولاراً في 29 ديسمبر كانون الأول. وصعد البلاديوم بدوره بنسبة 4.2% ليصل إلى 1892.18 دولاراً للأونصة