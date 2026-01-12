أسعار الذهب تتجاوز مستويات قياسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ما هي الأمراض التي يعالجها حب الرشاد؟- طبيب يوضح متى تكون الكحة علامة خطر؟ – طبيب يجيب هل الصداع المكرر علامة خطر؟- طبيب يجيب هل الحلبة مفيدة لعلاج جرثومة المعدة؟- طبيب يوضح طائرات أميركية قرب المجال الجوي الإيراني.. هل اقتربت الضربة مارتينيلي يتألق بثلاثية وأرسنال يواصل هيمنته في كأس الاتحاد الإنجليزي لفراعنة يطيحون بحامل لقب كأس أمم أفريقيا … وصلاح يكتب صفحة جديدة في سجله الأفريقي سالم بن بريك يتوعد بمحاسبة المتورطين في الجبايات غير القانونية الليرة السورية تنتعش مقابل الدولار. تعرف على أسعار الصرف
رغم العلاجات الطبية التي يصفها الأطباء لبعض الحالات الصحية المُزعجة، إلا أن الحلول الطبيعية لا يمكن تجاهلها، ومن بينها حب الرشاد الذي يُعد من النباتات العشبية المعروفة بعلاجها للعديد من الأمراض، أو كعلاج مساعد، فما هى الأمراض التي يعالجها حب الرشاد؟
في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" الأمراض التي يمكن أن يعالجها حب الرشاد، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.
ما هى الأمراض التي يعالجها حب الرشاد؟
1- فقر الدميمكن أن يساهم حب الرشاد في علاج فقر الدم المعروفة بـ "الانيميا" وحالات نقص الهيموجلوبين بالدم، ويفضل تناول حب الرشاد في هذه الحالة مع فيتامينC، لتعزيز الامتصاص.
2-علاج هشاشة العظاميُعالج حب الرشاد مشاكل العظام، فهو قد يدخل ضمن مكونات العلاجات الدوائية الخاصة بهشاشة العظام خاصة الركبة وفقرات العمود الفقري، كما أنه غني بنسبة عالية من الكالسيوم، الذي له دورًا أيضًا في علاج التهاب المفاصل.
3- اضطرابات الجهاز الهضميحب الرشاد غني بالألياف الغذائية، التي لها دورًا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك المُزمن، والتقلصات الناتجة عن الغازات، ومشاكل ضعف الهضم خاصة مع الوجبات الدسمة، فهو يحسن من حركة الأمعاء، ويسهل من عمليتي الهضم والإحراج.قد يهمك: خبيرة تغذية تنصح بهذه البذور: تعالج التهاب المفاصل
4- نزلات البردتزامنًا مع أجواء الطقس شديد البرودة، تزداد الإصابة بنزلات البرد، فينصح بتناول حب الرشاد الذي يله دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وبالتالي يكافح نزلات البرد، ويعالج احتقان الأنف والحلق المتكررة في الشتاء.
5- علاج اضطرابات الدورة الشهريةيعالج حب الرشاد اضطرابات الدورة الشهرية عند السيدات، خاصة الذين يعالجن من تكيس المبايض، حيث يساهم بشكل كبير في تنظيم الدورة الشهرية، وبالتالي يمكن أن يزيد أيضَا من فرص الحمل.
كيفية تناول حب الرشاد؟للحصول على الفوائد الكاملة من حب الرشاد ينصح بتناوله مرتين لـ ثلاث مرات في اليوم، بعد تحميصه، ويمكن تناوله مع كوب من الماء أو الحليب المغلي، بمقدار نصف ملعقة صغيرة في المرة الواحدة