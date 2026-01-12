ما هي الأمراض التي يعالجها حب الرشاد؟- طبيب يوضح

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 153

رغم العلاجات الطبية التي يصفها الأطباء لبعض الحالات الصحية المُزعجة، إلا أن الحلول الطبيعية لا يمكن تجاهلها، ومن بينها حب الرشاد الذي يُعد من النباتات العشبية المعروفة بعلاجها للعديد من الأمراض، أو كعلاج مساعد، فما هى الأمراض التي يعالجها حب الرشاد؟

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" الأمراض التي يمكن أن يعالجها حب الرشاد، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

ما هى الأمراض التي يعالجها حب الرشاد؟

1- فقر الدميمكن أن يساهم حب الرشاد في علاج فقر الدم المعروفة بـ "الانيميا" وحالات نقص الهيموجلوبين بالدم، ويفضل تناول حب الرشاد في هذه الحالة مع فيتامينC، لتعزيز الامتصاص.

2-علاج هشاشة العظاميُعالج حب الرشاد مشاكل العظام، فهو قد يدخل ضمن مكونات العلاجات الدوائية الخاصة بهشاشة العظام خاصة الركبة وفقرات العمود الفقري، كما أنه غني بنسبة عالية من الكالسيوم، الذي له دورًا أيضًا في علاج التهاب المفاصل.

3- اضطرابات الجهاز الهضميحب الرشاد غني بالألياف الغذائية، التي لها دورًا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك المُزمن، والتقلصات الناتجة عن الغازات، ومشاكل ضعف الهضم خاصة مع الوجبات الدسمة، فهو يحسن من حركة الأمعاء، ويسهل من عمليتي الهضم والإحراج.قد يهمك: خبيرة تغذية تنصح بهذه البذور: تعالج التهاب المفاصل

4- نزلات البردتزامنًا مع أجواء الطقس شديد البرودة، تزداد الإصابة بنزلات البرد، فينصح بتناول حب الرشاد الذي يله دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وبالتالي يكافح نزلات البرد، ويعالج احتقان الأنف والحلق المتكررة في الشتاء.

5- علاج اضطرابات الدورة الشهريةيعالج حب الرشاد اضطرابات الدورة الشهرية عند السيدات، خاصة الذين يعالجن من تكيس المبايض، حيث يساهم بشكل كبير في تنظيم الدورة الشهرية، وبالتالي يمكن أن يزيد أيضَا من فرص الحمل.

كيفية تناول حب الرشاد؟للحصول على الفوائد الكاملة من حب الرشاد ينصح بتناوله مرتين لـ ثلاث مرات في اليوم، بعد تحميصه، ويمكن تناوله مع كوب من الماء أو الحليب المغلي، بمقدار نصف ملعقة صغيرة في المرة الواحدة