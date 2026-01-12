متى تكون الكحة علامة خطر؟ – طبيب يجيب

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعاني كثير من الأشخاص من الكحة، وغالبًا ما يتم التعامل معها على أنها عرض بسيط لنزلات البرد، لكن استمرار الكحة لفترة طويلة قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية أكثر خطورة تستدعي التدخل الطبي.

وفي هذا السياق، يوضح “الكونسلتو” متى تصبح الكحة علامة خطر، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد عبد الحفيظ، استشاري الأمراض الصدرية والحساسية.

متى تكون الكحة غير طبيعية؟

يؤكد أحمد عبد الحفيظ أن أي كحة تستمر لأكثر من أسبوعين لا يجب التعامل معها باستخفاف، مشددًا على أن استمرار الكحة لهذه المدة يعني ضرورة التوجه فورًا إلى طبيب صدر، وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي أو التجربة العشوائية للأدوية.

ويشير إلى أن الكحة التي تتجاوز أسبوعين لا تُعد كحة برد عادية، بل قد تكون عرضًا لمرض صدري يحتاج إلى تشخيص دقيق.

لماذا تُعد الكحة المزمنة علامة خطر؟يوضح استشاري الأمراض الصدرية أن الكحة الطويلة قد تكون ناتجة عن أسباب تتجاوز إدراك المريض، مثل:

1- التهابات صدرية مزمنةقد تشير الكحة المستمرة إلى التهاب بالشعب الهوائية أو الرئة لم يتم علاجه بشكل صحيح في بدايته.

2- الحساسية والربوبعض حالات الربو تظهر في صورة كحة مزمنة دون أزيز واضح أو ضيق تنفس شديد، ما يؤدي لتأخر التشخيص.

3- ارتجاع المريءارتجاع الأحماض قد يسبب كحة مزمنة خاصة ليلًا، ويحتاج لعلاج مختلف تمامًا عن أدوية البرد.

4- العدوى الصدرية الخطيرةفي بعض الحالات، قد تكون الكحة المستمرة علامة على عدوى بكتيرية أو أمراض صدرية تحتاج لتدخل مبكر لتجنب المضاعفات.

ينصح استشاري الأمراض الصدرية بضرورة مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

استمرار الكحة أكثر من أسبوعين دون تحسن.زيادة شدة الكحة مع الوقت بدلًا من تحسنها.

مصاحبة الكحة لضيق تنفس أو ألم في الصدر.

وجود بلغم مدمم أو فقدان وزن غير مبرر.

الكحة الليلية المستمرة أو التي توقظ المريض من النوم