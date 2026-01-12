هل الصداع المكرر علامة خطر؟- طبيب يجيب

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعاني كثير من الأشخاص من الصداع بين الحين والآخر نتيجة الضغوط اليومية أو قلة النوم أو الإجهاد، لكن تكرار الصداع بشكل مستمر قد يحمل دلالات صحية لا يجب تجاهلها.

وفي هذا السياق، يوضح “الكونسلتو” متى يكون الصداع المتكرر علامة خطر، وفقًا لما ذكره الدكتور عمر إبراهيم، استشاري المخ والأعصاب.هل الصداع المتكرر أمر طبيعي؟

يؤكد عمر إبراهيم أن الصداع العرضي قد يصيب أي إنسان نتيجة التوتر، ضغط العمل، السهر، أو اضطراب النوم، وهو في الغالب لا يكون مقلقًا.

لكن يشدد على أن وصف الصداع بـ”المتكرر” يعني أنه لم يعد أمرًا طبيعيًا، ويستدعي البحث عن سبب واضح وراء استمراره، وعدم الاكتفاء بالمسكنات.

متى يصبح الصداع علامة خطر؟

يوضح استشاري المخ والأعصاب أن الصداع المقلق هو الصداع المصاحب لارتفاع ضغط المخ، حيث يكون له صفات وأعراض محددة لا يجب إهمالها.أعراض الصداع الخطيريشير عمر إبراهيم إلى أن الصداع الذي يستوجب القلق غالبًا ما يصاحبه واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

زغللة أو تشوش في الرؤية.

إحساس بالغثيان أو القَيء.

ميل للتقيؤ أو الشعور بالتخدير.حدوث تشنجات.ضعف في أحد الأطراف مثل اليد أو القدم.

ويؤكد أن اجتماع الصداع مع هذه الأعراض يُعد مؤشرًا مهمًا على وجود مشكلة عصبية تحتاج إلى تقييم فوري.

ماذا يجب أن تفعل عند تكرار الصداع؟

ينصح استشاري المخ والأعصاب بضرورة التوجه إلى الطبيب في الحالات التالية:

تكرار الصداع بشكل مستمر أو يومي.

عدم استجابة الصداع للمسكنات المعتادة.

ارتباط الصداع بأعراض عصبية أو بصرية.

زيادة شدة الصداع مع الوقت بدلًا من تحسنه