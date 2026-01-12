هل الحلبة مفيدة لعلاج جرثومة المعدة؟- طبيب يوضح

الإثنين 12 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

جرثومة المعدة، هي عبارة عن بكتيريا حلزونية تعيش في بطانة المعدة، وغالبًا ما تنتقل عبر الأطعمة والمياه الملوثة أو الاتصال المباشر، وتسبب بعض الأعراض المُزعجه، ورغم أن الحلول الطبية لها دورًا فعالًا في هذه الحالة، إلا أن العلاجات الطبيعية لا يمكن تجاهلها، فماذا عن الحلبة؟

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" فوائد الحلبة لعلاج جرثومة المعدة، وفوائد الحلبة بشكل عام، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

ما هى فوائد الحلبة لعلاج جرثومة المعدة؟

الحلبة من العلاجات الطبيعية التي تحتوي على مركبات صمغية ذات خصائص مضادة للميكروبات المتواجدة في المعدة، والقولون، كما تدعم التئام قرحة المعدة، وتساهم في تنشيط إفرازات العصارات الهضمية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تقليل الحموضة وعلاج ارتجاع المريء.

لذا ينصح دائمًا لتناول الحلبة مع حبوب الكسبرة الناشفة، من مرتين لـ 3 مرات يوميًا، للحصول على نتائج فعالة، كما ينصح بالامتناع عن كل ما يسبب ارتفاع حموضة المعدة مثل السكريات، أو الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

كما يفضل تناول البروتين النباتي اللحوم البيضاء، والخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالألياف، خلال فترة العلاج، مع تجنب تناول الدهون المهدرجة يمكن استبدالها بزيت الزيتون أو الدهون الصحية.

ما هى فوائد الحلبة على الجسم؟

هناك فوائد عديدة أخرى على الجسم، في حالة تناولها بشكل معتدل، وذلك لاحتوائها على العناصر الغذائية العالية، ومن بين هذه الفوائد:

1- تنظيم معدلات سكر الدم.

2- تعزيز صحة الطاقة خاصة للرياضيين وأصحاب المهن الشاقة,

3- تخفيف آلام الدورة الشهرية للنساء.

4- مكافحة الشيخوخة والتجاعيد وتعزيز صحة البشرة.

5- تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.