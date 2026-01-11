لفراعنة يطيحون بحامل لقب كأس أمم أفريقيا … وصلاح يكتب صفحة جديدة في سجله الأفريقي

الأحد 11 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز

عدد القراءات 134

أطاحت مصر بساحل العاج حاملة اللقب من دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب اليوم السبت بفوز مثير 3-2 في مباراة واصل فيها محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ وتألق إمام عاشور بصناعة هدفين قبل أن يخرج قرب النهاية وسجل خلالها رامي ربيعة هدفا رائعا بالرأس بينما استمرت معاناة “الفراعنة” من الكرات الثابتة.

وافتتح مرموش جناح مانشستر سيتي التسجيل لمصر من أول هجمة لها في اللقاء بعد مرور أربع دقائق بعدما استخلص حمدي فتحي الكرة من فرانك كيسي قائد ساحل العاج في منتصف الملعب لتصل إلى إمام عاشور ويمررها لمرموش الذي توغل وسدد كرة من داخل المنطقة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة السابعة، مر أماد ديالو مهاجم ساحل العاج من أحمد فتوح ومرر كرة أرضية عرضية خطيرة حولها رامي ربيعة لركنية.

وبعد ثلاث دقائق أخرى طالب منتخب مصر باحتساب ركلة جزاء لصالحه بعد سقوط مرموش في المنطقة لكن الحكم قال إنه كان في موقف تسلل قبلها.

وفي الدقيقة 17 حرم دفاع مصر ديالو من التسجيل من مسافة قريبة قبل أن يسدد كيسي الكرة المرتدة بجوار المرمى.

وكاد حسام عبد المجيد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 21 برأسية من مسافة قريبة علت العارضة بعد خروج خاطئ للحارس.

ورد عليه إيفان جيسان برأسية من داخل المنطقة مرت بعيدا في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 30 احتسب الحكم ركلة حرة لساحل العاج بعد لمسة يد على فتوح نفذها يان ديوماندي بكرة عرضية إلى داخل المنطقة قابلها جيسان برأسية أمسكها حارس مصر محمد الشناوي.

وأضاف ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32 بضربة رأس رائعة مستفيدا من ركلة ركنية نفذها محمد صلاح من الجهة اليمنى.

وقلصت ساحل العاج النتيجة في الدقيقة 40 بنيران صديقة بعد ركلة حرة من الجهة اليسرى قرب الراية الركنية نفذها ديوماندي بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لعبها أوديلون كوسونو بضربة رأس خلفية حاول فتوح إبعادها لكنه وضعها بالخطأ في شباكه.

وفي الدقيقة 43 ركلة حرة لصالح مصر من الجهة اليسرى بعد عرقلة مرموش نفذها جناح سيتي بكرة عرضية إلى داخل المنطقة ليشتتها الدفاع.

صلاح يتألق ومصر تعاني من الركلات الثابتة

وضغط منتخب ساحل العاج في بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل لكن صلاح هو من سجل الهدف الثالث في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة عرضية أرضية متقنة من عاشور.

وأصبح صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم حسن الشاذلي (12 هدفا) كأفضل هداف لمصر في كأس الأمم. كما عادل رقم مدربه حسام حسن في المركز الثاني في هذه القائمة برصيد 11 هدفا.

كما وصل صلاح لهدفه 65 مع منتخب مصر في جميع المسابقات وأصبح على بعد ثلاثة أهداف من معادلة رقم مدربه حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وبذلك يكون صلاح قد سجل أهدافه 11 في شباك 11 منتخبا مختلفا في أمم أفريقيا، كأكثر لاعب سجل أمام بلاد مختلفة في تاريخ البطولة.

وعن مواجهة السنغال في الدور قبل النهائي قال صلاح الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة لشبكة بي.إن.سبورتس “خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، اللعيبة هتدي 100 في المئة في الماتش اللي جاي وربنا يكرمنا إن شاء الله”. “قدرنا نستغل (الأخطاء) النهاردة … لكننا مكناش (لم نكن) موفقين في الكرات الثابتة واحنا بندافع”.

وبعد مرور ساعة من اللعب نفذ صلاح ركلة ركنية من الجهة اليمنى شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء لتذهب إلى مروان عطية الذي سددها لكنها ارتطمت بالدفاع.

وبعدها مباشرة، سدد محمد هاني كرة من داخل المنطقة تصدى لها حارس ساحل العاج وحاول مرموش إكمالها قبل أن يبعدها الحارس لركنية.

وبعدها بدقيقتين طالب منتخب مصر بطرد كريست أولاي بداعي الاعتداء بدون كرة على مرموش لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وسجل جيلا دوي الهدف الثاني لساحل العاج في الدقيقة 73 بتسديدة بكعب القدم من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها ديالو بكرة عرضية إلى داخل المنطقة وسط ارتباك دفاعي ليتصدى الشناوي في البداية للكرة لكن دوي تابعها في الشباك.

وقال ربيعة عقب اللقاء “منتخب ساحل العاج فريق محترم وقوي. دخلنا المباراة بتركيز والهدف المبكر وضعنا في اللقاء بسرعة. الشعب المصري في حاجة للفرحة. ونهدي الفوز لمحمد حمدي (المصاب بقطع في الرباط الصليبي) وإن شاء الله يرجع بالسلامة في أسرع وقت”.

وأضاف زميله ياسر إبراهيم “نبارك للاعبين والجماهير المصرية. الأدوار الإقصائية تكسب ولا تلعب. الفريق كان على قدر المسؤولية في الملعب والحمد له أحرزنا ثلاثة أهداف رغم الهدفين في مرمانا. سنطوي هذه الصفحة ونركز على المباراة التالية”.

ودافع حسن مدرب مصر عن اللعب بخمسة مدافعين قائلا “هذا ليس للجانب الدفاعي فقط، فهي تجمع بين الكثافة الدفاعية والهجومية”.

وأضاف “أي مدرب في العالم هو فكر وابتكار، وقد يصيب وقد يخطئ… لا أكتفي بصنع الطريقة فقط بل أحاول ابتكار الحلول. اللاعبون هم القادرون على إنجاح أي فكرة”.