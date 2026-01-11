مارتينيلي يتألق بثلاثية وأرسنال يواصل هيمنته في كأس الاتحاد الإنجليزي لفراعنة يطيحون بحامل لقب كأس أمم أفريقيا … وصلاح يكتب صفحة جديدة في سجله الأفريقي سالم بن بريك يتوعد بمحاسبة المتورطين في الجبايات غير القانونية الليرة السورية تنتعش مقابل الدولار. تعرف على أسعار الصرف المظاهرات تشتعل في غالبية المدن الإيرانية. وطهران تهدد باستهداف تل أبيب والقواعد الأمريكية اجتماع موسع بوزارة الدفاع يؤكد وحدة القرار العسكري ودعم القيادة السياسية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الحكومة البريطانية بالتحرك القادم.. إنهاء انقلاب الحوثي بالقوة العسكرية .. تحليل عاجل 22 منظمة حقوقية في اليمن تدعو لانقاذ حياة 3 مواطنين بالمحويت تعتزم جماعة الحوثي إعدامهم وقفة احتجاجية بمأرب ضد أحكام الإعدام السياسي الحوثي بحق معلمين من المحويت والأهالي يناشدون الحكومة والمجتمع الدولي .............. إسرائيل تفقد عقولها
أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك رفض الحكومة لفرض الجبايات أو الرسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان.
وتوعد في تصريحات نشرها بحسابه في منصة إكس بمحاسبة كل من يمارس تلك الجبايات، أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، وحمل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.
وقال إن الحكومة ستتخذ حيال تلك الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".