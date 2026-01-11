سالم بن بريك يتوعد بمحاسبة المتورطين في الجبايات غير القانونية

آخر الاخبار

الأحد 11 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك رفض الحكومة لفرض الجبايات أو الرسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان.

وتوعد في تصريحات نشرها بحسابه في منصة إكس بمحاسبة كل من يمارس تلك الجبايات، أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، وحمل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.

وقال إن الحكومة ستتخذ حيال تلك الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".

 
