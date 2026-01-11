اجتماع موسع بوزارة الدفاع يؤكد وحدة القرار العسكري ودعم القيادة السياسية

الأحد 11 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ترأس نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، اليوم، اجتماعاً موسعاً بديوان عام وزارة الدفاع، في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.



واكد البصر في الاجتماع الذي ضم مساعدي وزير الدفاع اللواء الدكتور صالح حسن، واللواء محمد باتيس، ورئيس هيئة العمليات المشتركة، اللواء صالح حسن، إلى جانب رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر في الوزارة، أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن وضمانة أمنه واستقراره..مشيراً إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل إعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، وبدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وأكد نائب رئيس هيئة الأركان، تأييد ومباركة القوات المسلحة لكافة القرارات السيادية التي من شأنها دمج مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية، تحت قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يسهم في توحيد القرار العسكري، وتحديد أولويات المهام بكفاءة عالية..مشددًا على أهمية التنفيذ العملي والميداني لهذه القرارات، وتعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التصدي الحاسم لمليشيات الحوثي الإرهابية والقضاء عليها.



وأشاد اللواء البصر، بالجهود التي بذلتها قيادتا قوات درع الوطن وقوات العمالقة، وما تحقق من نجاح في عملية تسليم واستلام المعسكرات والنقاط الأمنية والمنشآت، والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة..مثمنًا في الوقت ذاته الجهود المبذولة في تأمين المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد أن قيادات ومنتسبي وزارة الدفاع يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها الهادفة إلى استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحرير اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية..مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ماضية في أداء واجباتها الوطنية وستظل الدرع الحصين للوطن.