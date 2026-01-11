اجتماع موسع بوزارة الدفاع يؤكد وحدة القرار العسكري ودعم القيادة السياسية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الحكومة البريطانية بالتحرك القادم.. إنهاء انقلاب الحوثي بالقوة العسكرية .. تحليل عاجل 22 منظمة حقوقية في اليمن تدعو لانقاذ حياة 3 مواطنين بالمحويت تعتزم جماعة الحوثي إعدامهم وقفة احتجاجية بمأرب ضد أحكام الإعدام السياسي الحوثي بحق معلمين من المحويت والأهالي يناشدون الحكومة والمجتمع الدولي .............. إسرائيل تفقد عقولها عاجل.. الرئيس يتحدث عن الهدف من تشكيل اللجنة العسكرية العليا وقرار حل المجلس الإنتقالي وأولويات قادمة أهمها عودة الحكومة إلى عدن مطار دولي شرق اليمن يعود للعمل بعد طرد مليشيات عيدروس الزبيدي (صور) أكثر من 70 قتيلاً ومئات المعتقلين ضحايا قمع النظام الإيراني للإحتجاجات الشعبية حتى الآن الصومال ترفض طلبًا لأبوظبي وتفرض حظراً جويًا عليها بسبب تهريب عيدروس الزبيدي عبر أراضيها الرئاسة اليمنية تطلب من الإمارات الإفراج عن ''فرج البحسني'' والأخير يؤكد: أنا مريض
ترأس نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، اليوم، اجتماعاً موسعاً بديوان عام وزارة الدفاع، في العاصمة المؤقتة عدن، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
واكد البصر في الاجتماع الذي ضم مساعدي وزير الدفاع اللواء الدكتور صالح حسن، واللواء محمد باتيس، ورئيس هيئة العمليات المشتركة، اللواء صالح حسن، إلى جانب رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر في الوزارة، أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن وضمانة أمنه واستقراره..مشيراً إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل إعادة بناء المؤسسة الدفاعية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، وبدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد نائب رئيس هيئة الأركان، تأييد ومباركة القوات المسلحة لكافة القرارات السيادية التي من شأنها دمج مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية، تحت قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يسهم في توحيد القرار العسكري، وتحديد أولويات المهام بكفاءة عالية..مشددًا على أهمية التنفيذ العملي والميداني لهذه القرارات، وتعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التصدي الحاسم لمليشيات الحوثي الإرهابية والقضاء عليها.
وأشاد اللواء البصر، بالجهود التي بذلتها قيادتا قوات درع الوطن وقوات العمالقة، وما تحقق من نجاح في عملية تسليم واستلام المعسكرات والنقاط الأمنية والمنشآت، والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظتي حضرموت والمهرة..مثمنًا في الوقت ذاته الجهود المبذولة في تأمين المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد أن قيادات ومنتسبي وزارة الدفاع يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها الهادفة إلى استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحرير اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية..مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ماضية في أداء واجباتها الوطنية وستظل الدرع الحصين للوطن.