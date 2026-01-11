مطار دولي شرق اليمن يعود للعمل بعد طرد مليشيات عيدروس الزبيدي (صور) أكثر من 70 قتيلاً ومئات المعتقلين ضحايا قمع النظام الإيراني للإحتجاجات الشعبية حتى الآن الصومال ترفض طلبًا لأبوظبي وتفرض حظراً جويًا عليها بسبب تهريب عيدروس الزبيدي عبر أراضيها الرئاسة اليمنية تطلب من الإمارات الإفراج عن ''فرج البحسني'' والأخير يؤكد: أنا مريض ماذا يعني تشكيل لجنة عسكرية عليا لإنهاء الإنقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا؟ المعدة العصبية.. عندما يتحول التوتر إلى ألم جسدي | الأسباب والأعراض وطرق العلاج عاجل: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعلن عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية استعدادًا للحرب مع مليشيا الحوثي من القمة إلى الهامش… الجامعات الإسرائيلية تواجه انهيارًا غير مسبوق في التصنيفات العالمية الإمارات تحرم طلابها من الابتعاث إلى بريطانيا… بذريعة الخوف من تأثرهم بالأفكار الإسلامية مؤسسة وطن تدشن المرحلة الثانية من مشروع كسوة الشتاء للمرابطين
استُأنفت، اليوم الاحد، الرحلات الجوية من وإلى مطار الغيضة الدولي عقب توقفها نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة المهرة، شرق اليمن وطرد مليشيات المجلس الانتقالي المنحل من المحافظة.
محافظ المهرة، محمد علي ياسر، الذي كان في استقبال اول رحلة وصلت إلى المطار، قال أن استئناف الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة الدولي يأتي ضمن جهود السلطة المحلية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية وعودتها الى طبيعتها.
واشار الى انه ستُسيَّر رحلات على المسار التالية (عدن – الغيضة – سقطرى – الغيضة – عدن) وفق الجدول المعتمد.. منوهاً بتكاتف أبناء المحافظة، وجهود المخلصين من أبنائها، الذين جنّبوا المحافظة أي اقتتال أو فوضى أو إراقة للدماء.
ولفت الى أن قيادة السلطة المحلية، وبالتنسيق المستمر مع وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية اليمنية، تسعى لفتح خط جوي دولي من مطار الغيضة إلى جدة، إلى جانب فتح خط داخلي إلى مطار المخا، ضمن خطط مستقبلية تهدف إلى توسيع شبكة الرحلات وتنشيط الحركة الجوية، وتخفيف معاناة المواطنين والعالقين في مختلف المحافظات.
ووصلت اليوم الأحد، الى مطار الغيضة رحلتين، الاولى من مطار عدن والثانية من مطار سقطرى.