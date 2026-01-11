أكثر من 70 قتيلاً ومئات المعتقلين ضحايا قمع النظام الإيراني للإحتجاجات الشعبية حتى الآن

الأحد 11 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قدّرت منظمة "هرانا" الإيرانية لحقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، السبت، أن ما لا يقل عن 78 متظاهراً لقوا حتفهم خلال الأربعة عشر يوماً الماضية على خلفية المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران.

وأفادت "هرانا" في بيان صحفي أن 116 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الاحتجاجات إجمالاً، بينهم 38 من أفراد الأمن.

وأشارت "هرانا" إلى أن سبعة على الأقل من المتظاهرين القتلى كانوا دون سن الثامنة عشرة. كما أفادت المنظمة باعتقال ما لايقل عن 2638 شخصاً.

وقالت المنظمة: "استناداً إلى البيانات المجمعة حتى نهاية اليوم الرابع عشر، تم تحديد 574 موقعاً للاحتجاجات في 185 مدينة موزعة على جميع محافظات البلاد البالغ عددها 31 محافظة". ويُعدّ هذا العدد تراكمياً، بدءاً من تاريخ انطلاق الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء في بيان صحفي صادر عن هرانا: "يُظهر فحص أسباب الوفاة أن معظم الضحايا قُتلوا بالذخيرة الحية أو طلقات الخرطوش، غالباً من مسافة قريبة".