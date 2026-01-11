أكثر من 70 قتيلاً ومئات المعتقلين ضحايا قمع النظام الإيراني للإحتجاجات الشعبية حتى الآن الصومال ترفض طلبًا لأبوظبي وتفرض حظراً جويًا عليها بسبب تهريب عيدروس الزبيدي عبر أراضيها الرئاسة اليمنية تطلب من الإمارات الإفراج عن ''فرج البحسني'' والأخير يؤكد: أنا مريض ماذا يعني تشكيل لجنة عسكرية عليا لإنهاء الإنقلاب الحوثي سلمًا أو حربًا؟ المعدة العصبية.. عندما يتحول التوتر إلى ألم جسدي | الأسباب والأعراض وطرق العلاج عاجل: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعلن عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية استعدادًا للحرب مع مليشيا الحوثي من القمة إلى الهامش… الجامعات الإسرائيلية تواجه انهيارًا غير مسبوق في التصنيفات العالمية الإمارات تحرم طلابها من الابتعاث إلى بريطانيا… بذريعة الخوف من تأثرهم بالأفكار الإسلامية مؤسسة وطن تدشن المرحلة الثانية من مشروع كسوة الشتاء للمرابطين إعدامات وشيكة في صنعاء: الحوثيون يهددون حياة ثلاثة محتجزين في سجونهم والمنظمات الحقوقية تحذر
حظرت الحكومة الصومالية دخول الطيران العسكري وطائرات الشحن المملوكة أو المستأجرة من قبل الإمارات إلى المجال الجوي للبلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية.
يأتي هذا الحظر في أعقاب شبهات تتعلق بقيام الإمارات بنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ''المنحل'' في اليمن عيدروس الزبيدي عبر أراضي الصومال، دون إذن أو علم مسبق من الأجهزة الأمنية الصومالية، وفقا للمصادر.
ورغم طلب أبوظبي مهلة زمنية لاحتواء الأزمة ومعالجة الخلافات، إلا أن الجانب الصومالي أصر على تنفيذ قرار الحظر الجوي، وذلك اعتبارا من 8 يناير.
وأضافت المصادر أن إحدى الطائرات العسكرية والشحن الإماراتية الست التي هبطت في مطارات صومالية، خالفت أمر حكومة مقديشو مرتين، يومي الجمعة والسبت، فيما هددت الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وحسب تقارير أخرى، فقد وافقت السلطات الصومالية على تنفيذ 6 رحلات إجلاء من مطار بوصاصو و4 رحلات من مقديشو كاستثناء لسحب القوات والمعدات العسكرية الإماراتية الموجودة داخل البلاد.
وأوضحت المصادر أن حظر رحلات الإمارات لا يشمل الطائرات المدنية مثل "فلاي دبي".
وبينما تشير المعطيات الميدانية إلى بدء عملية تفكيك تدريجي للتواجد العسكري الإماراتي في الصومال، وصفت مصادر دبلوماسية وأمنية مطلعة حظر الطيران العسكري الإماراتي من أجواء الصومال بأنها أبرز خطوة في مسار العلاقات بين البلدين منذ انطلاق التعاون الأمني بينهما، تؤشر على دخول هذه العلاقات مرحلة غير مسبوقة من التوتر.
وفي وقت سابق هذا الشهر تحدثت تقارير عن أن السعودية فرضت حظرا على عبور طائرات الشحن العسكرية الإماراتية من أجوائها، حيث بدأت طائرات العتاد والأسلحة الإماراتية المتجهة إلى قوات الدعم السريع السودانية عبر ليبيا (الكفرة)، تستخدم مسارا بديلا يمر عبر "أرض الصومال" مرورا بإثيوبيا ثم إلى مطارات تشاد ومنه إلى ليبيا.