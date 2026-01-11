المعدة العصبية.. عندما يتحول التوتر إلى ألم جسدي | الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الأحد 11 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 205

يعاني كثير من الأشخاص من آلام في البطن عند التعرض للعصبية أو الضيق النفسي، وهو ما يُعرف شائعاً بـ«المعدة العصبية»، وهي حالة ترتبط بشكل مباشر بالحالة النفسية والعاطفية، وقد تتداخل أحياناً مع اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

في هذا التقرير نستعرض ماهية المعدة العصبية، أبرز أعراضها، أسبابها، وطرق علاجها والوقاية منها.

ما هي المعدة العصبية؟ المعدة العصبية هي حالة صحية تنتج عن تأثر الجهاز الهضمي بالتوتر والقلق والضغوط النفسية، حيث تظهر أعراض جسدية واضحة نتيجة الاضطراب النفسي.

وقد تكون هذه الحالة مؤقتة عند المرور بضغوط معينة، أو مزمنة لدى بعض الأشخاص، خاصة مع استمرار القلق والتوتر.

أبرز أعراض المعدة العصبية تتعدد أعراض المعدة العصبية وتختلف حدتها من شخص لآخر، ومن أهمها:

الشعور بالقلق والتوتر المستمر. تغيّر الشهية (زيادة أو فقدان). عسر الهضم والغثيان والقيء.

الإمساك أو الإسهال.

انتفاخات وآلام متكررة في المعدة.

تشنجات في المعدة.

كثرة التبول أو التبرز بمعدل غير معتاد.

إحساس بالوخز أو الانقباض داخل المعدة، وأحياناً شعور بـ«رفرفة» في البطن.

أسباب آلام أعصاب المعدة يرتبط ألم المعدة العصبية بشكل وثيق بالقلق والعصبية، نتيجة العلاقة المباشرة بين المخ والجهاز الهضمي عبر العصب المبهم، وهو عصب مسؤول عن نقل الإشارات العصبية بين الدماغ والجهاز الهضمي.

وعند التعرض للتوتر، يزداد نشاط هذا العصب، ما يؤدي إلى الشعور بالألم. وفي بعض الحالات النادرة، قد يكون استمرار الألم مؤشراً على مشكلات صحية أخرى، مثل:

القولون العصبي.

قرحة المعدة.

التهابات الأمعاء.

الداء البطني (السيلياك).

اضطرابات القلق.

تلف العصب المبهم.

حصوات المرارة.

علاج المعدة العصبية يعتمد العلاج بشكل أساسي على تخفيف التوتر وتحسين نمط الحياة، وقد يشمل:

أولاً: العلاج الدوائي في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بأدوية لتخفيف القلق والتوتر، حيث يساهم علاج الحالة النفسية بشكل مباشر في تهدئة أعراض المعدة العصبية.

ثانياً: العلاج الطبيعي وتغيير نمط الحياة ممارسة التأمل يومياً لمدة 10–15 دقيقة.

ممارسة الرياضة أو أي نشاط يساعد على الاسترخاء مثل القراءة أو الاستماع للموسيقى.

أداء تمارين التنفس العميق بانتظام.

تناول أطعمة غنية بالألياف للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك.

تجنب الكافيين، المشروبات الغازية، ومنتجات الألبان عند تهيج الأعراض. تناول وجبات صغيرة بدلاً من الوجبات الكبيرة.

الإكثار من الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس.

أعشاب تساعد على تهدئة المعدة العصبية يمكن لبعض الأعشاب والزيوت الطبيعية أن تخفف الأعراض، من أبرزها:

الزنجبيل (مضغ الجذور أو شرب مغلي الزنجبيل).

النعناع.

اللافندر.

نبات الليمون.

زيت البابونج.

زيت الورد.

خلاصة

المعدة العصبية حالة شائعة يمكن السيطرة عليها في المنزل ما دامت غير مرتبطة بمشكلة عضوية.

ويكمن مفتاح العلاج في تقليل التوتر، تحسين النظام الغذائي، واتباع نمط حياة صحي يعتمد على الحركة والاسترخاء.

ومع استمرار الأعراض أو شدتها، يُنصح بمراجعة الطبيب للاطمئنان والحصول على العلاج المناسب.

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.