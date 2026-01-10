عاجل: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعلن عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية استعدادًا للحرب مع مليشيا الحوثي

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن عملية استلام المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا تمت بنجاح، مؤكدًا أن الإجراءات اتُخذت بهدف حماية المواطنين وصون كرامتهم والحفاظ على المركز القانوني للدولة.

وأضاف العليمي، في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب اليمني، أن القرارات الأخيرة جاءت في «لحظة لا تحتمل الغموض أو المساومة»، مشددًا على الالتزام بالدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن استلام المعسكرات جرى «بمسؤولية عالية» من مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، لمنع أي محاولات للإخلال بالأمن والاستقرار أو استغلال القضايا العادلة للمواطنين، على حد تعبيره.

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة سيواصلان اتخاذ القرارات اللازمة لخدمة المواطنين في جميع المحافظات، مؤكدًا الاستجابة لدعوات عقد مؤتمر حوار جنوبي شامل برعاية سعودية، لمعالجة القضية الجنوبية ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية وبضمانات إقليمية ودولية.

وقال إن القيادة اليمنية ملتزمة بمعالجة القضية الجنوبية «قولًا وفعلًا»، مضيفًا أن مخرجات الحوار الجنوبي ستحظى بالدعم الكامل، في إطار شراكة تحفظ الكرامة وتصون المستقبل.

وفيما يتعلق بالملف العسكري، حمل العليمي جماعة الحوثي مسؤولية استمرار الأزمة، واصفًا إياها بأنها نتاج «انقلاب مدعوم من إيران»، ومؤكدًا أن الجماعة ما زالت ترفض الانخراط في مسار سياسي لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن خيار الدولة لا يزال قائمًا بين السلام أو استكمال المعركة، داعيًا إلى وحدة الصف الوطني ونبذ إدارة الخلافات بالسلاح أو تقويض المرجعيات الدستورية.

وأعلن العليمي عن تشكيل لجنة عسكرية عليا، تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، استعدادًا للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيين الحلول السلمية.

كما أكد التزام الحكومة بالشراكة مع التحالف العربي والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة وتأمين الممرات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وصفهم بـ«المنحرفين عن المسار» إلى تسليم السلاح وإعادة المنهوبات والعودة إلى صف الدولة، مشيرًا إلى توجيه المحافظين بمضاعفة الجهود لضمان استمرار الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي ختام كلمته، أشاد العليمي بدور القوات العسكرية والأمنية، وترحم على قتلى التصعيد الأخير، مؤكدًا توجيهاته برعاية المصابين وتعويض المتضررين، مجددًا تقدير اليمن للدعم الذي تقدمه السعودية للحكومة الشرعية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها.