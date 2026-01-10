مؤسسة وطن تدشن المرحلة الثانية من مشروع كسوة الشتاء للمرابطين عاجل: إعدامات وشيكة في صنعاء: الحوثيون يهددون حياة ثلاثة محتجزين في سجونهم والمنظمات الحقوقية تحذر ثلاثة مسارات رئيسية التهمت مليارات أبو ظبي: التدخل الإماراتي في اليمن… الأعلى كلفة في تاريخ الدولة الخليجية.. مأرب: إجراءات مشددة لتأمين الطريق الدولية والمنشآت الحيوية وقيادة الجيش ترفع الجاهزية وتؤكد بأنها ستضرب بيد من حديد اختتام مناورات درع الخليج2026 في السعودية بمشاركة الإمارات على وقع توترات غير مسبوقة بين الرياض وأبوظبي بسبب اليمن غرينلاند.. الجزيرة التي تهدد بإغراق مدن العالم وتشريد مئات الملايين.. مفارقات وغرائب ترامب يتوعد: لن نسمح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند مناورات بحرية كبرى تجمع الصين وروسيا وإيران في مياه جنوب أفريقيا انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي يعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن.. تعرف على خريطة السيطرة على الأرض رويترز: باكستان تدخل على خط الحرب السودانية مع دور سعودي محتمل
نفذت مؤسسة وطن التنموية، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع توزيع كسوة الشتاء للمرابطين في الجبهات والمهام الأمنية.
وخلال التدشين قال المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالله الفقيه إن مشروع كسوة الشتاء استهدف توفير الملابس الشتوية لأكثر من 16 الف من المرابطين في الجبهات.
وأوضح الفقيه أن الملابس الموزعة اشتملت على حقيبة متكامله لكل مرابط من ( جاكت، بجامه، كوفية، كفوف، شربات) سلمت عبر فريق المؤسسة للمرابطين يداً بيد.
وأضاف أن المؤسسة دشنت المرحلة الثانية بتوزيع 10 الاف بدلة على أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة وهو استكمال للمرحلة الأولى التي تمت في نوفمبر الماضي.
واشار الفقيه الى أن المشروع ينفذ كل عام في ظل الظروف المناخية القاسية واشتداد البرد، وتعبير رمزي عن تقدير المجتمع والداعمين لدور المرابطين وجهودهم.
وأكد أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية، حيث استهدفت مرابطين في الجبهات وفي النقاط الامنية وحماية الطرق.
الجدير ذكره أن مؤسسة وطن مؤسسة مدنية تستهدف بمشاريعها المرابطين وأسر الشهداء والمعاقين والجرحى.