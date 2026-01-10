مؤسسة وطن تدشن المرحلة الثانية من مشروع كسوة الشتاء للمرابطين

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

نفذت مؤسسة وطن التنموية، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع توزيع كسوة الشتاء للمرابطين في الجبهات والمهام الأمنية.

وخلال التدشين قال المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالله الفقيه إن مشروع كسوة الشتاء استهدف توفير الملابس الشتوية لأكثر من 16 الف من المرابطين في الجبهات.

وأوضح الفقيه أن الملابس الموزعة اشتملت على حقيبة متكامله لكل مرابط من ( جاكت، بجامه، كوفية، كفوف، شربات) سلمت عبر فريق المؤسسة للمرابطين يداً بيد.

وأضاف أن المؤسسة دشنت المرحلة الثانية بتوزيع 10 الاف بدلة على أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة وهو استكمال للمرحلة الأولى التي تمت في نوفمبر الماضي.

واشار الفقيه الى أن المشروع ينفذ كل عام في ظل الظروف المناخية القاسية واشتداد البرد، وتعبير رمزي عن تقدير المجتمع والداعمين لدور المرابطين وجهودهم.

وأكد أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية، حيث استهدفت مرابطين في الجبهات وفي النقاط الامنية وحماية الطرق.

الجدير ذكره أن مؤسسة وطن مؤسسة مدنية تستهدف بمشاريعها المرابطين وأسر الشهداء والمعاقين والجرحى.