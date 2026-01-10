مؤسسة وطن تدشن المرحلة الثانية من مشروع كسوة الشتاء للمرابطين عاجل: إعدامات وشيكة في صنعاء: الحوثيون يهددون حياة ثلاثة محتجزين في سجونهم والمنظمات الحقوقية تحذر ثلاثة مسارات رئيسية التهمت مليارات أبو ظبي: التدخل الإماراتي في اليمن… الأعلى كلفة في تاريخ الدولة الخليجية.. مأرب: إجراءات مشددة لتأمين الطريق الدولية والمنشآت الحيوية وقيادة الجيش ترفع الجاهزية وتؤكد بأنها ستضرب بيد من حديد اختتام مناورات درع الخليج2026 في السعودية بمشاركة الإمارات على وقع توترات غير مسبوقة بين الرياض وأبوظبي بسبب اليمن غرينلاند.. الجزيرة التي تهدد بإغراق مدن العالم وتشريد مئات الملايين.. مفارقات وغرائب ترامب يتوعد: لن نسمح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند مناورات بحرية كبرى تجمع الصين وروسيا وإيران في مياه جنوب أفريقيا انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي يعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن.. تعرف على خريطة السيطرة على الأرض رويترز: باكستان تدخل على خط الحرب السودانية مع دور سعودي محتمل
قال خبراء اقتصاديون وعسكريون إن كلفة التدخل الإماراتي في اليمن خلال ما يقارب عشرة أعوام تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، في واحدة من أعلى فاتورات الإنفاق الخارجي في تاريخ الدولة الخليجية.
وبحسب تقديرات الخبراء، يتراوح متوسط ما أنفقته الإمارات في اليمن بين 20 و30 مليار دولار، توزّعت على ثلاثة مسارات رئيسية، شملت بناء وتمويل تشكيلات عسكرية محلية، والإنفاق العسكري المباشر، إضافة إلى الدعم السياسي والمالي لقوى محلية حليفة.
وأوضح الخبراء أن المسار الأول تمثّل في إنشاء وتمويل قوات محلية، شمل التدريب والتسليح، ودفع الرواتب والمخصصات، وبناء المعسكرات، وشراء العربات والأسلحة، إلى جانب تكاليف الإدارة التشغيلية. ومن بين هذه التشكيلات قوات “الحزام الأمني”، و”النخب”، و”العمالقة”، وقوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح.
وأضافوا أن المسار الثاني شمل الإنفاق العسكري المباشر، بما في ذلك تشغيل الطيران، وبناء وإدارة القواعد العسكرية، وتكاليف النقل والذخائر، والدعم اللوجستي والاستخباراتي، إضافة إلى إنشاء منشآت عسكرية وأمنية وسجون.
أما المسار الثالث، فتمثّل – بحسب الخبراء – في تقديم دعم سياسي ومالي لقوى محلية، من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي ، وشمل ذلك التمويل السياسي والإعلامي، وإدارة النفوذ المحلي، وتغطية نفقات قيادات ومؤسسات موازية للدولة.
وأشار الخبراء إلى أن دراسات جدوى أُعدّت في مراحل سابقة افترضت إمكانية استعادة الامارات لهذه الكلفة خلال فترة تقارب ثلاث سنوات، في حال تحقق سيناريو انفصال جنوب اليمن، غير أن تطورات الصراع وتعقيداته الميدانية والسياسية حالت دون تحقق تلك التوقعات حتى الآن.