مأرب: إجراءات مشددة لتأمين الطريق الدولية والمنشآت الحيوية وقيادة الجيش ترفع الجاهزية وتؤكد بأنها ستضرب بيد من حديد

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أقر اجتماع عسكري موسّع في مأرب اليوم السبت، إجراءات مشددة لتأمين الطريق الدولية والمنشآت الحيوية.

وفي التفاصيل، ترأس رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، اجتماعاً عسكرياً موسعاً ضم رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية ورئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة وعمليات المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، ، وقائد اللواء 23 مشاه، واللواء217 أمن الطرق، واللواء 107 مشاه وقادة الوحدات الفرعية المكلفة بمهمة حماية الطريق الدولية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والعسكرية، وآليات تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية وتأمين الطريق الدولية، وضمان سلامة المدنيين والمسافرين، وحماية المنشآت الحيوية والنفطية والمرافق السيادية، في إطار تنفيذ قرارات القيادة السياسية والعسكرية وإعلان حالة الطوارئ.

وشدد اللواء الركن خالد الأشول على رفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية، وتعزيز اليقظة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف المساس بأمن الطرق أو المنشآت الحيوية، مؤكداً أن القوات المسلحة ستضرب بقوة وحسم كل من تسول له نفسه العبث بالأمن أو الإخلال بالسكينة العامة

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات الميدانية لملاحقة المخربين وقطاع الطرق، وتفعيل أبراج المراقبة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لملاحقة العناصر التخريبية أينما وُجدت.

كما شدد رئيس هيئة العمليات على ضرورة فرض هيبة الدولة، وإعلان المواجهة المفتوحة ضد المخربين والمتقطعين، وتعزيز حضور الدوريات الأمنية، وإدخال دوريات إسعاف ومراكز صحية على الخطوط الدولية للتعامل مع الحوادث.

وأكد اللواء الأشول دعم القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة رئاسة هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في تنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها، داعياً إلى تفويت الفرصة على المتربصين ومروجي الشائعات، والعمل على دحضها بالحضور الميداني والإنجاز العملي.

و زار رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول عدد من الوحدات والنقاط العسكرية المرابطة على طول الطريق الدولي الرابط بين مأرب والعبر، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية والتحلي باليقظة الأمنية العالية..مشيدا بالإنجازات والجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية.