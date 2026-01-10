اختتام مناورات درع الخليج2026 في السعودية بمشاركة الإمارات على وقع توترات غير مسبوقة بين الرياض وأبوظبي بسبب اليمن

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 181

شهدت السعودية، مساء الجمعة، اختتام مناورات التمرين العسكري "درع الخليج 2026"، بمشاركة الإمارات، وذلك بعد أيام من توترات حادة غير مسبوقة بين الرياض وأبوظبي في اليمن جار السعودية.

وأفادت وزارة الدفاع بالإمارات، في بيان، باختتام مناورات التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 2026) في السعودية، بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القيادة العسكرية الموحدة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، وأُسس في 25 مايو/أيار 1981، ومقره الرياض.

كما أفادت وزارة الدفاع السعودية، في بيان آخر مساء الجمعة، بأن "التمرين العسكري المشترك درع الخليج 2026" جاء في إطار "تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

وشملت مناورات التمرين، بحسب البيان، سيناريوهات عملياتية متقدمة "تضمنت محاكاة تهديدات جوية وصاروخية متعددة الأبعاد، ومناورات جوية مشتركة، وتمارين ميدانية تكاملية تهدف لرفع كفاءة العمل ضمن بيئة عمليات مشتركة".

والاثنين، أعلنت الإمارات مشاركتها في تمرين "درع الخليج 2026".

وشهد اليمن في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تطورات مكثفة، إذ اتهمت السعودية الإمارات بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية بمحافظتي حضرموت والمهرة (شرق) على الحدود الجنوبية للمملكة.

وفي اليوم نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قصفه شحنة أسلحة بحضرموت قادمة من الإمارات، وقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج قواتها خلال 24 ساعة.

في المقابل نفت الإمارات، إحدى دول التحالف، صحة اتهامها بتحريض المجلس الانتقالي، وقالت إن شحنة الأسلحة كانت مخصصة حصرا لقواتها في اليمن، وأعلنت سحب ما تبقى من قواتها في البلاد.

وتمكنت قوات "درع الوطن" الحكومية من استعادة المهرة وحضرموت من قوات المجلس الانتقالي، وصولا الى عدن بإسناد عسكري من التحالف.

كما اعلن التحالف العربي، هروب عيدروس الزبيدي، الى الإمارات عبر أرض الصومال، قبل ثلاثة أيام، بالتزامن مع اسقاط عضويته من مجلس القيادة واحالته للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى.