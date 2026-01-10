ترامب يتوعد: لن نسمح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند مناورات بحرية كبرى تجمع الصين وروسيا وإيران في مياه جنوب أفريقيا انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي يعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن.. تعرف على خريطة السيطرة على الأرض رويترز: باكستان تدخل على خط الحرب السودانية مع دور سعودي محتمل الكشف عن دور لـ عُمان مرتبط بالأحداث الأخيرة شرق اليمن وثلاثة خطوط حمراء للسلطنة؟ كلاسيكو الثأر في جدة: ريال مدريد يواجه برشلونة على لقب السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة نجل شاه إيران الراحل يحث المتظاهرين على الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن.. والجيش الإيراني يتوعد الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة حتى 8 درجات في عدة محافظات يمنية اتجاهات الحراك الشعبي في إيران وثلاثة سيناريوهات متوقعة السعودية تمنح اليمنيين فترة تمديد إضافية حتى 10 رمضان للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج هذا الموسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المهم "الدفاع" عن جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي لبلاده ولأوروبا، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لروسيا أو الصين باحتلالها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، عقب اجتماعه في البيت الأبيض مع مسؤولي شركات نفط أمريكية.
وأكد ترامب أن موقفه بشأن غرينلاند لم يتغير، وأنهم يريدون "امتلاكها"، مجددا التأكيد على أنه بذلك "يقدم خدمة" للدول الأوروبية.
وأضاف: "لا نريد أن تذهب روسيا أو الصين إلى غرينلاند. وإذا لم نسيطر نحن عليها فستصبح روسيا أو الصين جارتكم (الدول الأوروبية). هذا لن يحدث".
وشدد على أن إدارته عازمة على المضي في هذا الموقف.
وأشار إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند، لكنه شدد على أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإنهم مستعدون لاستخدام "الطريق الصعب" لتحقيق هذا الهدف.
وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.
وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.