ترامب يتوعد: لن نسمح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الأناضول
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المهم "الدفاع" عن جزيرة غرينلاند من أجل الأمن القومي لبلاده ولأوروبا، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لروسيا أو الصين باحتلالها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، مساء الجمعة، عقب اجتماعه في البيت الأبيض مع مسؤولي شركات نفط أمريكية.

وأكد ترامب أن موقفه بشأن غرينلاند لم يتغير، وأنهم يريدون "امتلاكها"، مجددا التأكيد على أنه بذلك "يقدم خدمة" للدول الأوروبية.

وأضاف: "لا نريد أن تذهب روسيا أو الصين إلى غرينلاند. وإذا لم نسيطر نحن عليها فستصبح روسيا أو الصين جارتكم (الدول الأوروبية). هذا لن يحدث".

وشدد على أن إدارته عازمة على المضي في هذا الموقف.

وأشار إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن غرينلاند، لكنه شدد على أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإنهم مستعدون لاستخدام "الطريق الصعب" لتحقيق هذا الهدف.

 

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.

