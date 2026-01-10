ترامب يتوعد: لن نسمح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند مناورات بحرية كبرى تجمع الصين وروسيا وإيران في مياه جنوب أفريقيا انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي يعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن.. تعرف على خريطة السيطرة على الأرض رويترز: باكستان تدخل على خط الحرب السودانية مع دور سعودي محتمل الكشف عن دور لـ عُمان مرتبط بالأحداث الأخيرة شرق اليمن وثلاثة خطوط حمراء للسلطنة؟ كلاسيكو الثأر في جدة: ريال مدريد يواجه برشلونة على لقب السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة نجل شاه إيران الراحل يحث المتظاهرين على الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن.. والجيش الإيراني يتوعد الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة حتى 8 درجات في عدة محافظات يمنية اتجاهات الحراك الشعبي في إيران وثلاثة سيناريوهات متوقعة السعودية تمنح اليمنيين فترة تمديد إضافية حتى 10 رمضان للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج هذا الموسم
بدأت الصين وروسيا وإيران، اليوم السبت، أسبوعاً من المناورات البحرية المشتركة في مياه جنوب أفريقيا، في ما وصفه البلد المضيف بأنه عملية "لبريكس بلس" تهدف "لضمان سلامة الشحن والأنشطة الاقتصادية البحرية"، و"بريكس بلس" هو توسيع للتكتل الجيوسياسي الذي يضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وينظر إليه الأعضاء على أنه ثقل موازن للهيمنة الاقتصادية الأميركية والغربية. ويشمل "بريكس بلس" ست دول أخرى.
وتجري جنوب أفريقيا روتينياً تدريبات بحرية مع الصين وروسيا، لكن هذه المناورات تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعديد من دول "بريكس بلس"، مثل الصين، وإيران، وجنوب أفريقيا، والبرازيل. وتضمّ مجموعة بريكس الموسعة أيضاً مصر، وإندونيسيا، والسعودية، وإثيوبيا، والإمارات. وقال مسؤولون عسكريون صينيون يقودون مراسم الافتتاح، إنّ البرازيل ومصر وإثيوبيا تشارك بصفة مراقبين.
وقال الجيش الجنوب أفريقي، في بيان، "تجمع مناورات "الإرادة من أجل السلام 2026" قوات بحرية من دول بريكس بلس... من أجل عمليات السلامة البحرية المشتركة وتدريبات العمل البيني". وقالت اللفتنانت كولونيل إمبو ماتيبولا، القائمة بأعمال المتحدث باسم العمليات المشتركة، لـ"رويترز" إنّ جميع الأعضاء تمت دعوتهم. ويتهم ترامب دول مجموعة بريكس بانتهاج سياسات "معادية للولايات المتحدة"، وهدّد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية على جميع الأعضاء بنسبة 10%.