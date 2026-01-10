ترامب يتوعد: لن نسمح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند مناورات بحرية كبرى تجمع الصين وروسيا وإيران في مياه جنوب أفريقيا انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي يعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن.. تعرف على خريطة السيطرة على الأرض رويترز: باكستان تدخل على خط الحرب السودانية مع دور سعودي محتمل الكشف عن دور لـ عُمان مرتبط بالأحداث الأخيرة شرق اليمن وثلاثة خطوط حمراء للسلطنة؟ كلاسيكو الثأر في جدة: ريال مدريد يواجه برشلونة على لقب السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة نجل شاه إيران الراحل يحث المتظاهرين على الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن.. والجيش الإيراني يتوعد الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة حتى 8 درجات في عدة محافظات يمنية اتجاهات الحراك الشعبي في إيران وثلاثة سيناريوهات متوقعة السعودية تمنح اليمنيين فترة تمديد إضافية حتى 10 رمضان للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج هذا الموسم
قال دبلوماسي غربي وآخر عربي مقيم في الخليج إن سلطنة عمان تبادلت معلومات استخباراتية مع السعودية وتعاونت في الضربات العسكرية في أواخر ديسمبر وأوائل يناير ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة، شرق اليمن.
ووفق ميدل إيست آي، فإن الدبلوماسيين العمانيين يؤكدون علنا وسرا معارضتهم لنوع التقسيم في اليمن الذي كانت الإمارات وحلفاؤها يأملون فيه.
رئيس مجلس مسقط للسياسات يوسف البلوشي قال إن الوضع في اليمن كان قابلا للسيطرة بالنسبة لسلطنة عمان ولكن عندما شكلت الإمارات خطرا وشيكا بالانفصال في جنوب اليمن كان ذلك بمثابة تهديد يمهد الطريق لتصعيد كان من الممكن أن يؤدي إلى تغيير حدود سلطنة عمان.
مضيفًا: ''سياستنا في المهرة ثابتة ونحن نعارض نشر الأسلحة الثقيلة بالقرب من حدودنا من قبل أي قوة ونعارض تولي غير المهرة السلطة هناك، لن نتعامل إلا مع المهرة''.
وتابع: ''لدى عمان ثلاثة خطوط حمراء وهي وقف توسع نفوذ الإمارات بالقرب من حدودها ومنع وصول الانفصاليين بالقرب من حدودها ومنع السلفيين من التمركز على حدودها''.