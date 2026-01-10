الكشف عن دور لـ عُمان مرتبط بالأحداث الأخيرة شرق اليمن وثلاثة خطوط حمراء للسلطنة؟

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال دبلوماسي غربي وآخر عربي مقيم في الخليج إن سلطنة عمان تبادلت معلومات استخباراتية مع السعودية وتعاونت في الضربات العسكرية في أواخر ديسمبر وأوائل يناير ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة، شرق اليمن.

ووفق ميدل إيست آي، فإن الدبلوماسيين العمانيين يؤكدون علنا وسرا معارضتهم لنوع التقسيم في اليمن الذي كانت الإمارات وحلفاؤها يأملون فيه.

رئيس مجلس مسقط للسياسات يوسف البلوشي قال إن الوضع في اليمن كان قابلا للسيطرة بالنسبة لسلطنة عمان ولكن عندما شكلت الإمارات خطرا وشيكا بالانفصال في جنوب اليمن كان ذلك بمثابة تهديد يمهد الطريق لتصعيد كان من الممكن أن يؤدي إلى تغيير حدود سلطنة عمان.

مضيفًا: ''سياستنا في المهرة ثابتة ونحن نعارض نشر الأسلحة الثقيلة بالقرب من حدودنا من قبل أي قوة ونعارض تولي غير المهرة السلطة هناك، لن نتعامل إلا مع المهرة''.

وتابع: ''لدى عمان ثلاثة خطوط حمراء وهي وقف توسع نفوذ الإمارات بالقرب من حدودها ومنع وصول الانفصاليين بالقرب من حدودها ومنع السلفيين من التمركز على حدودها''.