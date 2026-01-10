نجل شاه إيران الراحل يحث المتظاهرين على الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن.. والجيش الإيراني يتوعد

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 225

دعا رضا بهلوي نجل الشاه المخلوع المقيم في الولايات المتحدة، السبت المتظاهرين في إيران إلى “الاستعداد للسيطرة” على مراكز المدن، وذلك في اليوم الرابع عشر من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد والتي انطلقت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال بهلوي في منشور على منصة إكس، “هدفنا لم يعد السيطرة على الشوارع فقط، الهدف هو الاستعداد للاستيلاء على مراكز المدن والسيطرة عليها”.

ودعا الإيرانيين إلى “النزول إلى الشوارع” مساء السبت والأحد، مؤكدا أنه يستعد “للعودة إلى وطنه” في يوم يعتقد أنّه “قريب جدا”.

‌من جانبه، تعهد ‌الجيش الإيراني السبت بحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة ‍للبلاد، وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.

وحث الجيش المواطنين في بيان له على التحلي ‍باليقظة لإحباط ما وصفها ‍بأنها “مؤامرات العدو”، مع استمرار الاحتجاجات.