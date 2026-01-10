ترامب يتوعد: لن نسمح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند مناورات بحرية كبرى تجمع الصين وروسيا وإيران في مياه جنوب أفريقيا انهيار المجلس الانتقالي الجنوبي يعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن.. تعرف على خريطة السيطرة على الأرض رويترز: باكستان تدخل على خط الحرب السودانية مع دور سعودي محتمل الكشف عن دور لـ عُمان مرتبط بالأحداث الأخيرة شرق اليمن وثلاثة خطوط حمراء للسلطنة؟ كلاسيكو الثأر في جدة: ريال مدريد يواجه برشلونة على لقب السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة نجل شاه إيران الراحل يحث المتظاهرين على الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن.. والجيش الإيراني يتوعد الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة حتى 8 درجات في عدة محافظات يمنية اتجاهات الحراك الشعبي في إيران وثلاثة سيناريوهات متوقعة السعودية تمنح اليمنيين فترة تمديد إضافية حتى 10 رمضان للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج هذا الموسم
دعا رضا بهلوي نجل الشاه المخلوع المقيم في الولايات المتحدة، السبت المتظاهرين في إيران إلى “الاستعداد للسيطرة” على مراكز المدن، وذلك في اليوم الرابع عشر من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد والتي انطلقت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.
وقال بهلوي في منشور على منصة إكس، “هدفنا لم يعد السيطرة على الشوارع فقط، الهدف هو الاستعداد للاستيلاء على مراكز المدن والسيطرة عليها”.
ودعا الإيرانيين إلى “النزول إلى الشوارع” مساء السبت والأحد، مؤكدا أنه يستعد “للعودة إلى وطنه” في يوم يعتقد أنّه “قريب جدا”.
من جانبه، تعهد الجيش الإيراني السبت بحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة للبلاد، وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة.
وحث الجيش المواطنين في بيان له على التحلي باليقظة لإحباط ما وصفها بأنها “مؤامرات العدو”، مع استمرار الاحتجاجات.