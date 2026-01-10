الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة حتى 8 درجات في عدة محافظات يمنية

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استمرار تأثر بلادنا بموجة البَرْد على صحاري ومرتفعات وهضاب محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بالإضافة لمحافظتي مأرب والجوف، وطول المرتفعات والمنحدرات الغربية، وأنها تضعف تدريجياً خلال الأيام القادمة، وذلك وفقاً لمخرجات النماذج العددية وتحليل مختلف خرائط الطقس.



وأوضح المركز في نشرة جوية صادرة عنه لمدة أربعة أيام، أنه من المتوقّع أن يرافق هذه الموجة انخفاض ملموس في درجات الحرارة عن معدلاتها المناخية، يتراوح بين (3–8) درجات مئوية، مما يؤدي إلى سُيود أجواء شديدة البرودة مع احتمالية تشكّل الصقيع.



ونصح مركز التنبؤات الجوية، الإخوة المواطنين بارتداء قفازات وقبعات ثقيلة وطبقات من الملابس، خصوصاً كبار السن والأطفال، والتقليل من الأنشطة الخارجية أثناء الليل والصباح الباكر.



كما أهاب المركز، بالمزارعين اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأشجار كتغطيتها أو عمل نظام تدفئة مناسب، وأن على مربيي الماشية عدم ترك مواشيهم في الخارج خصوصاً اثناء الليل والصباح الباكر.