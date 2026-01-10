كلاسيكو الثأر في جدة: ريال مدريد يواجه برشلونة على لقب السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة نجل شاه إيران الراحل يحث المتظاهرين على الاستعداد للسيطرة على مراكز المدن.. والجيش الإيراني يتوعد الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة حتى 8 درجات في عدة محافظات يمنية اتجاهات الحراك الشعبي في إيران وثلاثة سيناريوهات متوقعة السعودية تمنح اليمنيين فترة تمديد إضافية حتى 10 رمضان للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج هذا الموسم أول توجيهات رئاسية لمحافظ عدن عقب أدائه اليمين الدستورية اجتماع عسكري وأمني موسع بحضرموت بحضور ممثل عن التحالف العربي.. الخنبشي يدعو قوات النخبة إلى العودة لمعسكراتها مطارات اليمن تعود للعمل بعد طرد الإمارات.. الإعلان عن رحلات داخلية وخارجية جديدة بيان عاجل لوزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنية الجيش السوداني يوسع عملياته في كردفان ودارفور ويُسقط مسيّرات استهدفت الأبيض والدلنج
أكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استمرار تأثر بلادنا بموجة البَرْد على صحاري ومرتفعات وهضاب محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، بالإضافة لمحافظتي مأرب والجوف، وطول المرتفعات والمنحدرات الغربية، وأنها تضعف تدريجياً خلال الأيام القادمة، وذلك وفقاً لمخرجات النماذج العددية وتحليل مختلف خرائط الطقس.
وأوضح المركز في نشرة جوية صادرة عنه لمدة أربعة أيام، أنه من المتوقّع أن يرافق هذه الموجة انخفاض ملموس في درجات الحرارة عن معدلاتها المناخية، يتراوح بين (3–8) درجات مئوية، مما يؤدي إلى سُيود أجواء شديدة البرودة مع احتمالية تشكّل الصقيع.
ونصح مركز التنبؤات الجوية، الإخوة المواطنين بارتداء قفازات وقبعات ثقيلة وطبقات من الملابس، خصوصاً كبار السن والأطفال، والتقليل من الأنشطة الخارجية أثناء الليل والصباح الباكر.
كما أهاب المركز، بالمزارعين اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأشجار كتغطيتها أو عمل نظام تدفئة مناسب، وأن على مربيي الماشية عدم ترك مواشيهم في الخارج خصوصاً اثناء الليل والصباح الباكر.