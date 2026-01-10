السعودية تمنح اليمنيين فترة تمديد إضافية حتى 10 رمضان للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج هذا الموسم

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية (قطاع الحج والعمرة)، عن تمديد استثنائي لفترة تسجيل الحجاج لموسم 1447هـ، حتى تاريخ 10 رمضان الموافق 27 فبراير 2026.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت ان هذا الاجراء الذي خُصص لليمن، جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلتها الوزارة بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

ودعت الوزراة، المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الاستفادة من هذا التمديد والتسجيل قبل انتهاء فترة التمديد لضمان إدراج أسمائهم ضمن كشوفات الحجاج لهذا الموسم.

يذكر إن الفترة الزمنية المحددة سابقًا لتسجيل الحجاج اليمنيين، كانت ستنتهي يوم 30 رجب 1447هـ، الموافق 19 يناير 2026.

واشارت الى أن هذا التمديد يعكس مستوى التعاون والتنسيق القائم مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن توجه رسمي يهدف إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم، وتعزيز انتظام عملية التسجيل منذ مراحلها الأولى، بما يحقق مصلحة الحجاج ويخدم أداء المناسك بيسر وطمأنينة.