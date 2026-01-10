اتجاهات الحراك الشعبي في إيران وثلاثة سيناريوهات متوقعة السعودية تمنح اليمنيين فترة تمديد إضافية حتى 10 رمضان للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج هذا الموسم أول توجيهات رئاسية لمحافظ عدن عقب أدائه اليمين الدستورية اجتماع عسكري وأمني موسع بحضرموت بحضور ممثل عن التحالف العربي.. الخنبشي يدعو قوات النخبة إلى العودة لمعسكراتها مطارات اليمن تعود للعمل بعد طرد الإمارات.. الإعلان عن رحلات داخلية وخارجية جديدة بيان عاجل لوزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنية الجيش السوداني يوسع عملياته في كردفان ودارفور ويُسقط مسيّرات استهدفت الأبيض والدلنج الجيش السوري يعلن استكمال تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب ويدعو المدنيين للبقاء في منازلهم استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي اعتباراً من الأحد المقبل أسباب التبول كل نصف ساعة- هل له دلالات خطيرة
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية (قطاع الحج والعمرة)، عن تمديد استثنائي لفترة تسجيل الحجاج لموسم 1447هـ، حتى تاريخ 10 رمضان الموافق 27 فبراير 2026.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم السبت ان هذا الاجراء الذي خُصص لليمن، جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلتها الوزارة بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
ودعت الوزراة، المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الاستفادة من هذا التمديد والتسجيل قبل انتهاء فترة التمديد لضمان إدراج أسمائهم ضمن كشوفات الحجاج لهذا الموسم.
يذكر إن الفترة الزمنية المحددة سابقًا لتسجيل الحجاج اليمنيين، كانت ستنتهي يوم 30 رجب 1447هـ، الموافق 19 يناير 2026.
واشارت الى أن هذا التمديد يعكس مستوى التعاون والتنسيق القائم مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن توجه رسمي يهدف إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم، وتعزيز انتظام عملية التسجيل منذ مراحلها الأولى، بما يحقق مصلحة الحجاج ويخدم أداء المناسك بيسر وطمأنينة.