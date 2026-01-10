أول توجيهات رئاسية لمحافظ عدن عقب أدائه اليمين الدستورية

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- الرياض

أدى اليمين الدستورية امام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي، بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك.

ووجه الرئيس العليمي، وزير الدولة محافظ محافظة عدن، وقيادة السلطة المحلية، بالعمل مع الحكومة على تحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإزالة المعوقات الادارية، وتحسين الإيرادات المحلية والسيادية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة الثقة بالمدينة، ومينائها العريق كمركز تجاري عالمي.

واجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمحافظ عدن الجديد، حول اولويات المرحلة المقبلة عقب نجاح عملية استلام المعسكرات، وفي المقدمة تطبيع الاوضاع، وتثبيت الامن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون تمهيداً لمرحلة واعدة من التنمية، والاعمار في العاصمة المؤقتة.

وشدد الرئيس، على اولوية توحيد القرار الأمني، وتعزيز دور اللجنة الامنية في المحافظة، بما في ذلك احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من صلاحياتها الحصرية.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الجميع على إعلاء قيم التسامح والتعايش، والسلم الاجتماعي، ومنع أي مظاهر للثأر، أو التشفي، وتسهيل عمل المنظمات الاغاثية، وضمان انسياب مساعداتها، وتحسين فرص العيش الكريم.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته الكبيرة بقيادة المحافظ الجديد لجعل عدن نموذجاً لسيادة القانون، والعمل المؤسسي، والتنسيق الكامل مع الحكومة المركزية، للحفاظ على دورها المحوري في إدارة المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.