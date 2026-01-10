اجتماع عسكري وأمني موسع بحضرموت بحضور ممثل عن التحالف العربي.. الخنبشي يدعو قوات النخبة إلى العودة لمعسكراتها

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 352

دعا محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم السبت، جميع أفراد النخبة الحضرمية للعودة إلى معسكراتهم، والتعجيل باستكمال غرفة العمليات المشتركة، واعتماد الكفاءة في التعيينات، مشيدًا بدعم المملكة العربية السعودية لحضرموت

وعقد محافظ حضرموت، اجتماعًا موسعًا في المكلا مع القيادات العسكرية والأمنية، بحضور ممثل عن تحالف دعم الشرعية، العقيد عبدالباري الشهراني، لمناقشة مستجدات الحالة الأمنية والعسكرية ومستوى الجاهزية، وأوضاع قوات النخبة الحضرمية ودرع الوطن في ظل التحديات الراهنة.

وأكد المحافظ، على أهمية توحيد الجهود والانضباط العسكري.

وفي الاجتماع، أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد سالم باسلوم على تعزيز الجاهزية واستعادة المعدات المنهوبة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مزيدًا من التنسيق للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد ممثل تحالف دعم الشرعية العقيد عبدالباري الشهراني ضرورة فتح صفحة جديدة وتواجد جميع القوات في معسكراتها وتغليب مصلحة حضرموت، مع استمرار دعم المملكة بالتجهيز والتدريب.

بدوره أوضح قائد الفرقة الثانية لقوات درع الوطن العقيد فهد بامؤمن أن العمل الأمني يتطلب تكاتف الجميع وضم جميع القوات تحت قيادة واحدة، للحفاظ على المنجزات ونبذ التفرقة.