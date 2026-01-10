مطارات اليمن تعود للعمل بعد طرد الإمارات.. الإعلان عن رحلات داخلية وخارجية جديدة

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 187

رفعت الإمارات، يدها عن مطارات اليمن، إثر قرار الرئيس رشاد العليمي، يوم 30 ديسمبر الفائت، بخروج القوات الإماراتية من اليمن.

وعطلت الامارات لسنوات، عبر أدواتها في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عدة مطارات في اليمن، مثل مطار الريان بالمكلا، الذي حولته لقاعدة عسكرية، ومطار سيئون ومطار المخا، إضافة الى مطار سقطرى التي تحكمت في كل شيء فيه.

وبعد قرار الرئيس بطرد الإمارات، وعلى وقع الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية من المهرة وحتى عدن؛ عاد نشاط المطارات اليمنية، وعادت الى العمل تدريجيا برحلات جديدة داخلية وخارجية.

في هذا السياق، عقدت قيادة الخطوط الجوية اليمنية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، اجتماعها، اليوم السبت، لمناقشة استئناف التشغيل إلى مطار سيئون، وذلك عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطار واستئناف نشاطه، بعد توقفه خلال الأيام الماضية نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأوضح نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة، أنه سيتم استئناف التشغيل إلى مدينة سيئون خلال هذا الأسبوع، مع ربط الرحلات الداخلية برحلات دولية إلى كلٍ من القاهرة وجدة ..مضيفاً " أنه سيتم كذلك استئناف التشغيل إلى مدينة الغيضة، وربطها برحلات إلى جزيرة سقطرى، ابتداءً من غدا الأحد".

وأشار إلى أنه وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الإدارة، سيتم تشغيل رحلات تجارية مباشرة بين سقطرى وجدة في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من مطلع شهر فبراير القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة المسافرين.

كما أعلن عن تدشين رحلات دولية من مطار المخا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.

وأكدت الخطوط الجوية اليمنية، التزامها بمواصلة تطوير شبكة رحلاتها، وتحسين مستوى خدماتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المسافرين ودعم قطاع النقل الجوي.

ويوم أمس أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، عن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي أمام الرحلات الجوية، ابتداءً من صباح يوم غدا الأحد، الموافق الـ 11 من يناير الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة، فان هذا الاستئناف يأتي عقب استكمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران.