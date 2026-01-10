مطارات اليمن تعود للعمل بعد طرد الإمارات.. الإعلان عن رحلات داخلية وخارجية جديدة بيان عاجل لوزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنية وزارة الدفاع تُطلق تحذيراً حازماً: الطوارئ لحماية الوطن… ولا تساهل مع الفوضى الجيش السوداني يوسع عملياته في كردفان ودارفور ويُسقط مسيّرات استهدفت الأبيض والدلنج الجيش السوري يعلن استكمال تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب ويدعو المدنيين للبقاء في منازلهم استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي اعتباراً من الأحد المقبل أسباب التبول كل نصف ساعة- هل له دلالات خطيرة علاج الإمساك المزمن عند كبار السن بالأعشاب- هل هذا ممكن عادات يومية تدمر القلب ببطء – طبيب يحذر منها يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه
أكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلتزامها التام بالقرارات والاجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، والتي جاءت استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وقرار إعلان نقل السلطة.
وأعلنت القوات المسلحة في بيان، عن تنفيذ جملة تدابير واجراءات استكمالا لاجراءات القرارات الصادرة عن القيادة العليا، وانطلاقا من جوهر المهام الدستورية والقانونية والمسئولية الوطنية المُنوطة بقواتنا المسلحة، وتؤكد أن هذه التدابير تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين.
كما أكدت إلتزامها في التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، وإلتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت، وأنها لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية تسعى إليها مليشيا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين.
واشارت الى التزام القوات المسلحة في اتخاذ كامل الاجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وأهابت القوات المسلحة بجميع المواطنين للإلتزام التام بالتعليمات، واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لما يخدم الاستقرار والأمن والمصلحة العامة.
وعبرت عن التقدير العالي لوقوف أبناء القبائل إلى جانب مؤسسات الدولة ومُساندة قوات الجيش والأمن للقيام بواجباتها ورفض الأعمال التخريبية والإبلاغ عن أي متورطين في أنشطة مشبوهة.
وقالت أنها لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب للتخريب والفوضى، فمن لديه شكاوى عليه التقدم بها إلى الجهات المعنية ليتم التعامل معها بطرق قانونية وحلها بإنصاف وعدالة.