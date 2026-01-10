بيان عاجل لوزارة الدفاع وهيئة الأركان اليمنية

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 703

أكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلتزامها التام بالقرارات والاجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، والتي جاءت استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية وقرار إعلان نقل السلطة.

وأعلنت القوات المسلحة في بيان، عن تنفيذ جملة تدابير واجراءات استكمالا لاجراءات القرارات الصادرة عن القيادة العليا، وانطلاقا من جوهر المهام الدستورية والقانونية والمسئولية الوطنية المُنوطة بقواتنا المسلحة، وتؤكد أن هذه التدابير تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين.

كما أكدت إلتزامها في التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، وإلتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت، وأنها لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية تسعى إليها مليشيا تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين.

واشارت الى التزام القوات المسلحة في اتخاذ كامل الاجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأهابت القوات المسلحة بجميع المواطنين للإلتزام التام بالتعليمات، واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لما يخدم الاستقرار والأمن والمصلحة العامة.

وعبرت عن التقدير العالي لوقوف أبناء القبائل إلى جانب مؤسسات الدولة ومُساندة قوات الجيش والأمن للقيام بواجباتها ورفض الأعمال التخريبية والإبلاغ عن أي متورطين في أنشطة مشبوهة.

وقالت أنها لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب للتخريب والفوضى، فمن لديه شكاوى عليه التقدم بها إلى الجهات المعنية ليتم التعامل معها بطرق قانونية وحلها بإنصاف وعدالة.