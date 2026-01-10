الجيش السوري يعلن استكمال تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب ويدعو المدنيين للبقاء في منازلهم

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، الانتهاء الكامل من عمليات التمشيط في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك عقب اشتباكات عنيفة شهدها الحي خلال الأيام الماضية.

ودعت الهيئة سكان الحي إلى الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج في الوقت الراهن، مؤكدة وجود عناصر تابعة لتنظيمي «قسد» و«حزب العمال الكردستاني» ما زالوا متخفين بين المدنيين.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان الأهالي التواصل مباشرة مع القوات العسكرية المنتشرة في شوارع الحي في حال وقوع أي طارئ، أو للإبلاغ عن مواقع تواجد العناصر المسلحة.

وكانت هيئة العمليات قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، تحويل حي الشيخ مقصود إلى منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، مع فرض حظر تجوال شامل يبدأ من الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، ويستمر حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت وقف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد بمدينة حلب، اعتبارًا من الساعة الثالثة فجر الجمعة، داعية المجموعات المسلحة إلى مغادرة تلك المناطق ضمن مهلة زمنية محددة.

وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات «الأسايش» المرتبطة بـ«قسد» في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية عن سقوط عشرات القتلى، وفق مصادر محلية.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد مؤخرًا بين وفد من «قوات سوريا الديمقراطية» برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في الحكومة السورية، لبحث تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، وسط تباين في المواقف بين الجانبين حول آليات تطبيق الاتفاق، ما أدى إلى تعثره وتجدد التوترات الميدانية.