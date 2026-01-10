استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي اعتباراً من الأحد المقبل أسباب التبول كل نصف ساعة- هل له دلالات خطيرة علاج الإمساك المزمن عند كبار السن بالأعشاب- هل هذا ممكن عادات يومية تدمر القلب ببطء – طبيب يحذر منها يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه الإسرائيليون يتدفقون نحو الإمارات كثالث جهة يفضلها اليهود: 18 مليون مسافر عبر بن غوريون" لماذا أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن حل نفسه؟ ماذا خسرت إسرائيل من فشل تقسيم اليمن؟ عاجل: رحلات جوية منتظمة تعود إلى سيئون الدولي بجهود حكومية ودعم سعودي قرار أمني بإنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي بدءاً من يوم غدٍ الأحد، الموافق 11 يناير 2026، بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل في مرافق المطار.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمسافرين والطائرات.
كما عبر رئيس الهيئة، الكابتن صالح بن نهيد، عن شكره لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك القيادة السياسية والحكومة اليمنية، الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومحافظ حضرموت، على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في إعادة تشغيل المطار.
هذا وقد وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بسرعة استئناف الرحلات الجوية عبر المطار لتخفيف معاناة المواطنين.
يذكر أن مطار سيئون الدولي قد توقف عن العمل في الثالث من ديسمبر الماضي بسبب الأحداث التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة.