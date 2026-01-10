استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي اعتباراً من الأحد المقبل

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي بدءاً من يوم غدٍ الأحد، الموافق 11 يناير 2026، بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل في مرافق المطار.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمسافرين والطائرات.

كما عبر رئيس الهيئة، الكابتن صالح بن نهيد، عن شكره لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك القيادة السياسية والحكومة اليمنية، الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومحافظ حضرموت، على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في إعادة تشغيل المطار.

هذا وقد وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بسرعة استئناف الرحلات الجوية عبر المطار لتخفيف معاناة المواطنين.

يذكر أن مطار سيئون الدولي قد توقف عن العمل في الثالث من ديسمبر الماضي بسبب الأحداث التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة.