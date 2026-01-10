أسباب التبول كل نصف ساعة- هل له دلالات خطيرة علاج الإمساك المزمن عند كبار السن بالأعشاب- هل هذا ممكن عادات يومية تدمر القلب ببطء – طبيب يحذر منها يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه الإسرائيليون يتدفقون نحو الإمارات كثالث جهة يفضلها اليهود: 18 مليون مسافر عبر بن غوريون" لماذا أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن حل نفسه؟ ماذا خسرت إسرائيل من فشل تقسيم اليمن؟ عاجل: رحلات جوية منتظمة تعود إلى سيئون الدولي بجهود حكومية ودعم سعودي قرار أمني بإنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار المجلس الانتقالي حل نفسه ويكشف إن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي
كثرة التبول أو التبول كل نصف ساعة، قد تحدث لأي شخص، ولكنها أكثر شيوعًا لدى من تجاوزوا 70 عامًا، أو الحوامل، أو المصابين بتضخم البروستاتا، والتهابات المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعًا، حيث يعتمد العلاج على السبب الكامن وراءها.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب التبول كل نصف ساعة، وهل له دلالات خطيرة؟ بحسب "clevelandclinic".
إليك علاجات منزلية للتخلص منهاما هو التبول المتكرر؟كثرة التبول هي الشعور بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد خلال النهار أو الليل، بمثابة مرة كل نصف ساعة، وهي حالة مزعجة وقد تعيق الحياة اليومية، كما أنها شكوى شائعة بين الناس، لكن قد تزداد احتمالية الإصابة بكثرة التبول إذا كان الشخص:
هناك العديد من الحالات والعوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب كثرة التبول، بما في ذلك: