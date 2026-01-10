أسباب التبول كل نصف ساعة- هل له دلالات خطيرة

آخر الاخبار

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 148

 

كثرة التبول أو التبول كل نصف ساعة، قد تحدث لأي شخص، ولكنها أكثر شيوعًا لدى من تجاوزوا 70 عامًا، أو الحوامل، أو المصابين بتضخم البروستاتا، والتهابات المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعًا، حيث يعتمد العلاج على السبب الكامن وراءها.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب التبول كل نصف ساعة، وهل له دلالات خطيرة؟ بحسب "clevelandclinic".

 إليك علاجات منزلية للتخلص منهاما هو التبول المتكرر؟كثرة التبول هي الشعور بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد خلال النهار أو الليل، بمثابة مرة كل نصف ساعة، وهي حالة مزعجة وقد تعيق الحياة اليومية، كما أنها شكوى شائعة بين الناس، لكن قد تزداد احتمالية الإصابة بكثرة التبول إذا كان الشخص:

  • عمره يزيد عن 70 عاما- حامل- يعاني من تضخم غدة البروستاتاكم مرة يجب أن يتم التبول في اليوم؟يتبول معظم الناس في المتوسط ​​من 7 إلى 8 مرات يوميًا، وإذا شعر الشخص بالحاجة إلى التبول أكثر من ذلك، أو إذا كان يضطر إلى الاستيقاظ للتبول كل نصف ساعة، فقد تكون تعاني من كثرة التبول.لكن السياق مهم قد يكون هذا طبيعيًا حتى لو كان يشرب الكثير من السوائل أو تتناول أدوية معينة، الأهم هو ما هو معتاد بالنسبة له.

هناك العديد من الحالات والعوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب كثرة التبول، بما في ذلك:

  • أمراض المسالك البولية والمثانة والحوض
  • - الحمل- السكري
  • - بروستاتا متضخمة
  • - الحالات التي تؤثر على جهازك العصبي
  • - الأدوية
  • - أمراض المسالك البولية والمثانة والحوض
  • - الإصابة بمرض في الكلى
  • - التهاب مجرى البول
  • - الإصابة بالمثانة البولية- عدوى الخميرة
  • - فرط نشاط المثانة
  • - تدلي الإحليل
  • - تضيق الإحليل
  • - هبوط الرحم
