علاج الإمساك المزمن عند كبار السن بالأعشاب- هل هذا ممكن

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 177

الإمساك المزمن هى حالة صحية في الأغلب تنتاب كبار السن، وتكون نتيجة قلة الحركة، أو تناول بعض الأدوية الملينة، أو حتى التغذية منخفضة الألياف، ورغم أن الحلول الطبية لها دورًا فعالًأ في هذه الحالة، إلا أن العلاجات الطبيعية لا يمكن تجاهلها، فهل يمكن علاج الإمساك بالأعشاب؟

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" أعشاب طبيعية يمكن أن تساهم في علاج الإمساك المُزمن عند كبار السن، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

ما هى الأعشاب التي تعالج الإمساك؟

1- الحلبة مع الحليبيمكن أن تساهم الحلبة مع الحليب خالي الدسم مع ملعقة عسل أسود، في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والتخلص من الإمساك المُزمن، بفضل احتوائه على النسبة عالية من الألياف الغذائية التي تنظم حركة الأمعاء.

2- منقوع الشعيريساهم منقوع الشعير في علاج الإمساك المُزمن عند كبار السن، لغناه بالألياف التي تحفز حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج، بالأغضافة إلى تقليل فرص تكون البكتيريا الضارة، ويمكن شربه دافئاً أو بارداً.

3- شاي البابونجينصح بتناول البابونج في حالة الإصابة بالإمساك المُزمن، لدوره في تهدئة الجهاز الهضمي، ويقلل من الالتهابات، ويحسن حركة الأمعاء، وبالتالي يساعد على تخفيف الانتفاخات وتسهيل مرور البراز.

4- العرقسوسيعمل العرقسوس على تحسين حركة الأمعاء، وتخفيف عسر الهضم والانتفاخ، بفضل خصائصه الملينة والمضادة للالتهابات التي تهدئ الجهاز الهضمي، لكن ينصح بالاعتدال في تناوله خاصة لمرضى الضغط المرتفع.

5- الزنجبيل

الزنجبيل يساعد في تخفيف الإمساك لأنه يحفز حركة الأمعاء، ويحسن الهضم، ويقلل الغازات والانتفاخ، من خلال زيادة إنتاج العصارات الهضمية.

وصفة لعلاج الإمساك المزمن عن الكبارلعلاج الإمساك المزمن أيضًا عند كبار السن، يمكن تناول منقوع ثلاث حبات من التين المجفف، مع ملعقة زيت زيتون، تنقع من الصباح الي المساء ثم تؤخد بعد العشاء قبل النوم.

يمكن تناول هذه الوصفة مع كوب من الزبادي خالي الدسم، وهو بديل وجبة العشاء، لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك المزمن