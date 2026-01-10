أسباب التبول كل نصف ساعة- هل له دلالات خطيرة علاج الإمساك المزمن عند كبار السن بالأعشاب- هل هذا ممكن عادات يومية تدمر القلب ببطء – طبيب يحذر منها يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه الإسرائيليون يتدفقون نحو الإمارات كثالث جهة يفضلها اليهود: 18 مليون مسافر عبر بن غوريون" لماذا أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن حل نفسه؟ ماذا خسرت إسرائيل من فشل تقسيم اليمن؟ عاجل: رحلات جوية منتظمة تعود إلى سيئون الدولي بجهود حكومية ودعم سعودي قرار أمني بإنهاء حظر التجوال في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار المجلس الانتقالي حل نفسه ويكشف إن الرياض ستشكل لجنة تحضيرية للحوار الجنوبي
يعاني كثير من الأشخاص من أمراض القلب دون إدراك أن السبب الرئيسي قد يكون عادات يومية خاطئة يمارسونها بشكل طبيعي، وعلى رأسها التدخين، الذي يُعد من أخطر السلوكيات المدمرة للقلب والرئتين معًا.
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" تأثير التدخين على القلب ببطء، وفقًا لما ذكره الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.
لماذا يُعد التدخين أخطر عدو للقلب؟يؤكد حسام موافي أن التدخين بجميع أشكاله جريمة صحية مكتملة الأركان، سواء السجائر التقليدية أو الفيب أو الشيشة أو أي بدائل يُروج لها باعتبارها أقل ضررًا، مشددًا على أن جميعها تحمل نفس الأضرار القاتلة.
ويشير إلى أن المدخن في الحقيقة لا “يخاطر” بصحته، بل ينتحر ببطء، لأن تأثير التدخين لا يظهر فجأة، بل يتراكم على مدار سنوات طويلة.
كيف يؤثر التدخين على القلب؟
يوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن التدخين يضر القلب من عدة اتجاهات، من بينها:
1- تدمير الرئة وتقليل كفاءة الأكسجينضعف الرئة يقلل الأكسجين الواصل للقلب، ما يُجهده ويؤدي إلى فشله تدريجيًا.
2- رفع ضغط الدمالنيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب.
3- زيادة لزوجة الدمالتدخين يرفع خطر الجلطات القلبية والسكتات الدماغية