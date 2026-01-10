عادات يومية تدمر القلب ببطء – طبيب يحذر منها

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعاني كثير من الأشخاص من أمراض القلب دون إدراك أن السبب الرئيسي قد يكون عادات يومية خاطئة يمارسونها بشكل طبيعي، وعلى رأسها التدخين، الذي يُعد من أخطر السلوكيات المدمرة للقلب والرئتين معًا.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" تأثير التدخين على القلب ببطء، وفقًا لما ذكره الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

لماذا يُعد التدخين أخطر عدو للقلب؟يؤكد حسام موافي أن التدخين بجميع أشكاله جريمة صحية مكتملة الأركان، سواء السجائر التقليدية أو الفيب أو الشيشة أو أي بدائل يُروج لها باعتبارها أقل ضررًا، مشددًا على أن جميعها تحمل نفس الأضرار القاتلة.

ويشير إلى أن المدخن في الحقيقة لا “يخاطر” بصحته، بل ينتحر ببطء، لأن تأثير التدخين لا يظهر فجأة، بل يتراكم على مدار سنوات طويلة.

كيف يؤثر التدخين على القلب؟

يوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن التدخين يضر القلب من عدة اتجاهات، من بينها:

1- تدمير الرئة وتقليل كفاءة الأكسجينضعف الرئة يقلل الأكسجين الواصل للقلب، ما يُجهده ويؤدي إلى فشله تدريجيًا.

2- رفع ضغط الدمالنيكوتين يسبب انقباض الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب.

3- زيادة لزوجة الدمالتدخين يرفع خطر الجلطات القلبية والسكتات الدماغية