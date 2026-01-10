يضم دولة نووية.. تحالف ثلاثي جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه

السبت 10 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، يوم الجمعة، بأن تركيا تسعى حاليا إلى الانضمام إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية.

وقالت "بلومبيرغ" نقلا عن مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، إنه من المرجح أن تختتم المحادثات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة حاليا بتوقيع اتفاق.

يذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر 2025 خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، تشدد مضامينها على أن أي هجوم خارجي مسلح على "الرياض - إسلام آباد" يعد هجوما على كليهما.

وقالت الوكالة في تقريرها "إن انضمام تركيا المحتمل سيمهد الطريق لتشكيل تحالف أمني جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه".

وأضافت أن تركيا تفكر في الانضمام إلى الاتفاقية وسط تساؤلات حول مصداقية الولايات المتحدة، وتداخل مصالحها المتزايد مع مصالح السعودية وباكستان في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وترتبط باكستان وتركيا بعلاقات عسكرية طويلة الأمد، حيث تتعاون الدولتان في عدد من المشاريع الدفاعية.

وتزود أنقرة البحرية الباكستانية بسفن حربية من طراز "كورفيت"، كما قامت بتطوير العديد من طائرات "إف 16" المقاتلة التابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وتسعى تركيا التي تشارك حاليا تقنيات الطائرات المسيرة مع باكستان والسعودية، إلى إشراك الدولتين في برنامج طائرتها المقاتلة من الجيل الخامس "كآن".